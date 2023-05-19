Путин призвал исходить из интересов граждан России в миграционной политике

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости исходить из интересов россиян в миграционной политике, чтобы не создавать риски в безопасности, социальной и трудовой отрасли. Об этом он сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В миграционной политике мы должны исходить прежде всего, конечно, из интересов наших граждан в вопросах безопасности, в социальной сфере, на рынке труда. Здесь очень важен гибкий, сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны»,— заявил глава государства (цитата по «РИА Новости»).

13 мая глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что после начала военной операции на Украине в РФ отмечается резкий рост преступности с участием мигрантов. Он добавил, что отмечаются факты «групповых нападений мигрантов с целью унижения русских». «Если мы принимаем граждан, они должны нести все обязанности и пойти на передовую. Не хочешь выполнять — возвращайся на свою территорию»,— сказал глава СКР.

Ранее Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию миграционной политики на 2019–2025 годы. В соответствии с указанными изменениями был, в частности, упрощен порядок приобретения российского гражданства для постоянно проживающих на территории страны и имеющих хотя бы одного родителя с российским паспортом. Упрощенная процедура получения гражданства была также введена для иностранцев, которые признаны носителями русского языка, а именно граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии.

Указ президента также требует создать «привлекательные финансовые и социальные механизмы» для возвращения уехавших россиян в РФ. Кроме того, президент призвал создать «условия для возвращения» жителей в новые регионы, которые те покинули из-за боевых действий на Украине.

Подробнее о новой концепции миграционной политики — в материале «Уехавших граждан вписали в концепцию».

Эрдни Кагалтынов