Путин поручил создать условия для снижения оттока жителей России

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию миграционной политики на 2019-2025 годы. В соответствии с указанными изменениями, российские власти должны принять дополнительные меры для сокращения количества россиян, уехавших за границу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж»,— говорится в одном из пунктов документа.

В качестве мер, направленных на достижение поставленных целей, был упрощен порядок приобретения российского гражданства для постоянно проживающих на территории страны и имеющих хотя бы одного родителя с российским паспортом. Кроме того, упрощенная процедура получения гражданства была введена для иностранцев, которые признаны носителями русского языка, а именно граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии, следует из указа.

Концепция также дополнена пунктом, в котором говорится о необходимости «создания условий для возвращения, в том числе из-за рубежа», жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые покинули места проживания во время проведения российской военной операции.

В раздел Концепции об адаптации на территории России иностранных граждан добавили пункт о необходимости принятия мер, которые направленны на недопущение любых форм дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности, их социальной исключенности, маргинализации и пространственной сегрегации.

Милена Костерева