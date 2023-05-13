Бастрыкин заявил о групповых нападениях мигрантов «с целью унижения русских»

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что отмечаются факты «групповых нападений мигрантов с целью унижения русских». По его словам, после начала военной операции России на Украине преступность в этой категории населения выросла. Его заявление приводят пресс-служба СКР в своем Telegram-канале, а также СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Резкий рост (преступности с участием мигрантов.— "Ъ") в 2022 и 2023 году после начала СВО. Если мы принимаем граждан, они должны нести все обязанности и пойти на передовую. Не хочешь выполнять, возвращайся на свою территорию»,— сказал Александр Бастрыкин во время дискуссии «Бесогон и право» на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по ТАСС).

По его словам, преступность «молодеет». Он также отметил рост числа экстремистских преступлений.

«Общий рост преступности происходит. Мы отмечаем тенденцию, когда тяжкие и особо тяжкие преступления совершаются детьми. Есть тенденция роста экстремистских преступлений, которые совершаются молодежью»,— заявил он.

Вчера, 13 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию миграционной политики на 2019–2025 годы. В том числе в нем есть пункт об упрощении порядка приобретения российского гражданства для постоянно проживающих на территории страны и имеющих хотя бы одного родителя с российским паспортом, а также для иностранцев—носителей русского языка — граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уехавших граждан вписали в концепцию».