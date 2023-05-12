Уехавших граждан вписали в концепцию

Проблема оттока населения за рубеж потребовала вмешательства главы государства. Владимир Путин своим указом скорректировал концепцию миграционной политики до 2025 года, потребовав создать «привлекательные финансовые и социальные механизмы» для снижения такого тренда. Президент также призвал создать «условия для возвращения» жителей в новые регионы, которые те покинули из-за боевых действий на Украине. В последнем случае необходимо обеспечить безопасность проживания и восстановить жилье и социальную инфраструктуру, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российско-грузинская граница. 22 сентября 2022 года

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Российско-грузинская граница. 22 сентября 2022 года

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правки в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы внесены президентским указом №342. В документе появился пункт 10.2, в котором говорится об «увеличении миграционного оттока населения за рубеж» в 2022 году «под влиянием изменившихся социально-экономических условий». «В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж»,— говорится в указе. Конкретные меры в тексте не фигурируют, обычно их описывают в правительственном постановлении, принимаемом во исполнение концепции.

Точные оценки числа уехавших из России граждан неизвестны. Но в декабре 2022 года аналитики Альфа-банка сообщали (со ссылкой на статистические данные о рынке труда и потреблении), что в третьем квартале прошлого года Россию покинули около 1,2 млн человек. При этом, по данным МВД РФ, в 2022 году иностранцам было выдано 16,8 млн документов для постановки на учет (в 2021 году — 13,3 млн).

Правки также вносятся в п. 22 концепции, где говорится об основных направлениях миграционной политики. Так, из преамбулы этой статьи убирается «оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом». Отдельным подпунктом вписывается создание «условий для возвращения» жителей в места постоянного проживания в новые регионы, которые они покинули из-за боевых действий на Украине. Речь в указе, в частности, идет о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Сама специальная военная операция также теперь вписана в концепцию. В ее новом пункте 10.1 говорится, что «в связи с исходящей от вооруженных сил Украины прямой угрозы жизни и здоровью» жители новых регионов начали прибывать в другие субъекты РФ, а сама операция проводится «в том числе» с целью защиты этих жителей.

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы принята президентским указом в октябре 2018 года. В документе из 35 пунктов дан портрет предыдущей пятилетки: на территории РФ ежегодно пребывало 10 млн иностранцев, в том числе около 3 млн трудящихся-мигрантов (3–4% среднегодовой численности трудовых ресурсов). Миграционный поток «компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных ресурсов для экономики». Среди основных принципов миграционной политики упоминались приоритет интересов РФ и ее граждан, а также «учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения РФ», среди задач — совершенствование правовых и организационных механизмов въезда и пребывания иностранцев в РФ, а также создание условий для их адаптации к условиям жизни в стране.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин считает, что отток населения из РФ в 2022 году произошел из-за СВО и «частичной мобилизации». Говоря о мерах по снижению такого оттока, господин Поставнин упомянул «хорошую воспитательную работу»: «Чтобы люди понимали, что военная служба — их долг».

«Людей, наверное, можно было бы вернуть, обеспечив им высокооплачиваемые рабочие места. Но это сделать в нынешней ситуации сложно»,— рассудил эксперт, упомянув, например, молодых ученых, для которых в западных странах «гораздо больше возможностей приобщиться к знаниям и высоким технологиям».

Что касается условий для возвращения жителей новых регионов, то господин Поставнин упомянул необходимость обеспечить безопасность проживания и восстановить жилье и социальную инфраструктуру: «Если не будут бомбить и обстреливать, создадут рабочие места, заработают медицина и школы, люди начнут возвращаться».

Александр Воронов