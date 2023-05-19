Платные парковки заработают в Курске с 27 июня

26 июня в Курске завершается тестовый режим бесплатного использования системы платных парковок на улицах города. С 27 июня за стоянку на них начнет взыматься плата. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Куцак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мэрии заверили, что система парковок полностью готова к эксплуатации: «Нанесена разметка, видеокамеры все подключены и работают, сервисное оборудование установлено, работает эвакуатор и штрафстоянка».

Ранее были утверждены тарифы на парковку, они варьируются от 30 до 200 руб. в час, а месячный абонемент будет стоить 4 тыс. руб.

В частности, на Привокзальной и Красной площадах владельцы мототехники, легковых автомобилей с прицепом и без них, фургонов, автобусов с числом мест для сидения до 11, грузовых автомобилей массой до 3,5 т будут платить 100 руб. в час. Для грузовиков массой более 3,5 т, трейлеров и автобусов с числом мест для сидения более 11 цена составит 200 руб. в час. За пользование платными парковками в других местах для первой категории машин цена часа составит 30 руб., для второй — 60 руб.

Решение о создании платного парковочного пространства в Курске было принято в конце 2022 года. Всего в городе создали 1 089 паркомест. Контракт на сервисное и техническое обслуживание платного парковочного пространства был заключен в ноябре 2022-го за 77,4 млн руб. с белгородским ООО «Городские парковки». Компания также является оператором платных парковок в Белгороде и Воронеже. В конце прошлого года контроль в ней получил «Росатом».

Какие претензии могут возникать к операторам платных парковок — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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