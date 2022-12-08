В Курске может появиться 1089 платных парковочных мест

Депутаты Курского городского собрания утвердили порядок создания и использования (в том числе на платной основе) парковок, расположенных на автодорогах общего пользования местного значения в Курске. Об этом сообщили в горсобрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Секунды», речь идет о создании «в ближайшее время» 1089 платных парковочных мест. Муниципальный контракт уже заключен.

Платные парковки планируется организовать на Красной и Привокзальной площадях, улицах Ленина, Радищева, Карла Маркса, Дзержинского, Верхней Луговой, Гоголя, Челюскинцев, Кати Зеленко.



Обсуждать стоимость оплаты депутаты сочли преждевременным. Оплата планируется через приложения и SMS-сообщения, работа с банками уже проведена. Бесплатный период должен составить от 15 до 30 минут. Против платных парковок выступили фракции КПРФ и ЛДПР, «Единая Россия» проект поддержала.

Контракт на сервисное и техническое обслуживание платного парковочного пространства в Курске был заключен в ноябре 2022 года. Его цена составила 77,4 млн руб., срок действия — до февраля 2025 года. Победителем стало белгородское ООО «Городские парковки», которое является оператором платного парковочного пространства в Воронеже и Белгороде. Проект планируется реализовать в три этапа. Сначала компания должна будет организовать платное парковочное пространство и модернизировать систему управления им, а затем в течение двух лет проводить сервисное и техническое обслуживание.

Платные парковки в Курске уже пытались запустить вместе с «Ростелекомом». Они были запущены в 2016 году, однако уже в 2018-м «Ростелеком» начал добиваться расторжения договора. В компании поясняли, что «полностью, в срок и добросовестно» выполнили все условия соглашения, в то время как мэрия Курска «систематически не выполняла и не выполняет взятые на себя обязательства». По мнению представителей «Ростелекома», власти не смогли организовать работу по вынесению штрафов, а субсидии не покрыли расходы по организации стоянок, что привлекло к 62,9 млн руб. убытков. Впрочем, суд оставил все иски и жалобы компании без удовлетворения. Мэрия, в свою очередь, безуспешно пыталась принудить «Ростелеком» привести парковочное хозяйство в приемлемое состояние.

Олег Мухин

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