Оператор городских парковок Белгорода, Воронежа и Курска перешел под контроль «Росатома»

Структура «Росатома» АО «Цифровые платформы и решения умного города» (его правопредшественник — АО «Русатом Инфраструктурные решения») приобрела 75% в белгородском ООО «Городские технологии», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта компания является учредителем ООО «Городские парковки» — оператора платного парковочного пространства Белгорода, Воронежа и Курска.

Ранее 100% «Городских технологий» принадлежали Федору Жерновому. Теперь у него осталось 25%, следует из данных Kartoteka.ru.

«Городские технологии» — разработчик программного обеспечения в области транспорта и, по собственным данным, российский лидер по числу эксплуатируемых автоматизированных систем весогабаритного контроля.

Компания зарегистрирована в Белгороде в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка в 2021 году составила 62,1 млн руб., чистая прибыль — 123 тыс. руб.

Ранее «Росатом» начал приобретение российских IT-структур. Речь шла, в частности, об IT-интеграторе AT Consulting, который известен проектами по цифровизации госсектора. Эксперты полагали, что «Росатом» движется в направлении создания собственной IT-экосистемы.

Как «Городские парковки» начинают работать в Курске — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин