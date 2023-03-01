Власти Курска определились с ценой платных парковок

Администрации Курска опубликовала постановление об установлении размера платы за пользование платными парковками. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На Привокзальной площади и Красной площади владельцы мототехники, легковых автомобилей с прицепом и без них, фургонов, автобусов с числом мест для сидения до 11, грузовых автомобилей массой до 3,5 т будут платить 100 руб. в час. Для грузовиков массой более 3,5 т, трейлеров и автобусов с числом мест для сидения более 11 цена составит 200 руб. в час. За пользование платными парковками в других местах для первой категории машин стоимость равняется 30 руб. в час, для второй — 60 руб. в час.

Решение о создании платного парковочного пространства в Курске было принято в конце 2022 года. Всего в городе планируется создать 1 089 паркомест. При обсуждении проекта в городском собрании против выступили КПРФ и ЛДПР, «Единая Россия» идею поддержала.

Контракт на сервисное и техническое обслуживание платного парковочного пространства был заключен в ноябре 2022 года за 77,4 млн руб. с белгородским ООО «Городские парковки». Компания также является оператором платных парковок в Белгороде и Воронеже. В конце прошлого года контроль в ней получил «Росатом».

Договор рассчитан до февраля 2025 года. Проект планируется реализовать в три этапа. Сначала компания должна будет организовать платное парковочное пространство и модернизировать систему управления им, а затем в течение двух лет проводить сервисное и техническое обслуживание.

В 2016 году в Курске уже запускали платные парковки. Тогда оператором был «Ростелеком». В 2018 году компания решила расторгнуть договор, так как мэрия не смогла организовать работу по вынесению штрафов, а субсидии не покрыли расходы по организации стоянок, что привлекло к убыткам в размере 62,9 млн руб.. Однако суд оставил все иски и жалобы «Ростелекома» без удовлетворения. Мэрия, в свою очередь, безуспешно пыталась принудить компанию привести парковочное хозяйство в приемлемое состояние.

О претензиях властей Воронежа к оператору парковок читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Место под знаком растет в цене».

Александр Прытков

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