Military Watch Magazine: при попытке сбить в Киеве российский «Кинжал» ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства лишился всех боеприпасов при попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Киеве. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine. Откуда получены данные, в материале не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракетные удары по Киеву 16 мая

Фото: Gleb Garanich, Reuters Ракетные удары по Киеву 16 мая

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Издание пишет, что из системы Patriot было выпущено 32 ракеты для перехвата «Кинжала», однако ни одной из них не удалось достичь цели. По подсчетам Military Watch Magazine, общая стоимость задействованных ракет-перехватчиков составила $96 млн.

16 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о поражении в Киеве комплекса Patriot ударом «Кинжала». Минобороны РФ утверждало, что были «полностью уничтожены» радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса. 17 мая CNN со ссылкой на источники сообщил, что система получила минимальные повреждения и продолжает работу. 18 мая Пентагон заявил, что Patriot починили и вернули в строй.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».