Economic Times: страны G7 в мае могут ввести санкции против компании АЛРОСА

Страны G7 («большая семерка») могут в мае 2023 года ввести санкции в отношении российской компании АЛРОСА, которая является одним из крупнейших производителей алмазов в мире, сообщает индийская газета The Economic Times.

«Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, которые начнутся с мер в отношении крупных алмазов. Страны G7, вероятно, введут новые санкции в отношении крупных алмазов весом в один карат, полученных от российской алмазодобывающей компании АЛРОСА, на долю которой приходится около трети мировых поставок необработанных алмазов»,— заявил журналистам глава индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах.

The Economic Times уточняет, что санкции против компании АЛРОСА могут быть введены в ходе саммита, который пройдет 19–21 мая в Хиросиме, в преддверии ювелирной выставки в Лас-Вегасе, она должна состояться в первую неделю июня.

АЛРОСА попала в санкционные списки США и Великобритании. После 24 февраля от закупок российских алмазов отказались такие ювелирные компании, как американские Tiffany & Co и Signet Jewelers Ltd. Как ранее писал «Ъ», из-за санкций увеличились поставки в Индию, но при сделках с индийскими покупателями возникают проблемы с оплатой. Эксперты считают, что серьезного падения добычи АЛРОСА ожидать не стоит. На фоне санкций против компании АЛРОСА международный производитель алмазов De Beers поднял цены на мелкие необработанные алмазы на 5–7%.

Александр Кислов