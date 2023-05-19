«Амкодор» и «Трансмашхолдинг» вложили первые 200 млн рублей в возобновление производства на территории Липецкого тракторного завода

Белорусская группа «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» сделали первые инвестиции в проект по созданию кластера машиностроения общей стоимостью 40 млрд руб. на депрессивной площадке Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, выступая с отчетом о своей работе в 2022 году. По его данным, партнеры внесли 200 млн руб. в уставной капитал липецкого юрлица, которое будет заниматься проектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Проект на территории ЛТЗ — очень непростая задача. На сегодняшний день идет планирование и проектирование, инвесторы определяют номенклатуру производства, что и сколько будут выпускать»,— отметил господин Артамонов.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области согласована с профильными ведомствами возможность расширения особой экономической зоны для включения в нее земельных участков на территории бывшего ЛТЗ.

Одновременно с проектированием предприятия и расширением ОЭЗ власти Липецкой области, «Амкодор» и «Трансмашхолдинг» определяют параметры финансирования возобновления производства на полузаброшенной с 90-х годов площадке Липецкого тракторного завода. По данным «Ъ-Черноземье», стороны надеются привлечь основную часть от необходимых 40 млрд руб. в ВЭБе. Банк пока этого не подтверждает. Еще 500 млн руб. в предприятие с иностранным участием вложат налогоплательщики — власти готовы занять сумму на десять лет под минимальный процент из областного фонда развития промышленности.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье»

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