Власти согласовали включение территории Липецкого тракторного завода в особую экономзону

В Липецкой области согласована с министерством экономического развития РФ возможность расширения особой экономической зоны для включения в нее земельных участков на территории бывшего Липецкого тракторного завода. На его месте, напомним, белорусская группа «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» ведут проектирование нового предприятия за 40 млрд руб. О решении по расширению ОЭЗ «Липецк» сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам выездного заседания экспертного совета по развитию транспортного, дорожно-строительного и сельскохозяйственного машиностроения комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также на сегодняшний день уже разработана «дорожная карта проекта» и завершено техническое обследование объектов недвижимости «по первому этапу реализации», сообщили в пресс-службе.

Гендиректор ОАО «Амкодор» Андрей Яроцкий сообщил, в Липецке, в частности, рассматривается возможность локализации производства сельскохозяйственных шасси: «Для этого потребуется строительство дополнительного корпуса. Все машины будут полностью обеспечены комплектующими и запчастями отечественного производства»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заверил, что «работа по созданию машиностроительного кластера в регионе продвигается запланированными темпами»: «Регион создает для инвесторов инфраструктуру и перестраивает систему образования, чтобы готовить нужные предприятиям кадры».

Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов сообщил, что объем производства техники в РФ в 2022 году составил более 71 млрд руб., что на 20% выше показателей 2021-го: «Наши машиностроители столкнулись с чрезвычайно сильными вызовами, но предприятия смогли перестроиться».

Одновременно с проектированием предприятия и расширением ОЭЗ власти Липецкой области, «Амкодор» и «Трансмашхолдинг» определяют параметры финансирования возобновления производства на полузаброшенной с 90-х годов площадке Липецкого тракторного завода. По данным «Ъ-Черноземье», стороны надеются привлечь основную часть от необходимых 40 млрд руб. в ВЭБе. Банк пока этого не подтверждает. Еще 500 млн руб. в предприятие с иностранным участием вложат налогоплательщики — власти готовы занять сумму на десять лет под минимальный процент из областного фонда развития промышленности.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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