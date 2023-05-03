Брутальные контракты

Курск стал первым городом Черноземья, перешедшим на работу с операторами общественного транспорта на брутто-контракты, по которым выручку собирает бюджет и он же платит перевозчикам за работу. Власти готовятся разыграть 26 лотов на 39 маршрутов, опубликовано уже 25 аукционов на 34 маршрута общей начальной стоимостью 18,3 млрд руб. Договоры будут действовать до 2030 года. Первые брутто-контракты на три маршрута на пять лет за 2,6 млрд в прошлом году власти отдали волгоградской компании. Эксперты приветствуют подход к организации работы и не исключают интереса к торгам со стороны иногородних участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще шесть курских перевозчиков пассажиров переходят на работу по брутто-контрактам в общественном транспорте

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Еще шесть курских перевозчиков пассажиров переходят на работу по брутто-контрактам в общественном транспорте

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 21 апреля подконтрольное региональному министерству транспорта областное казенное учреждение «Центр транспортных услуг» опубликовало 25 аукционов на выполнение перевозок по 34 маршрутам Курска. Общая начальная цена контрактов составила 18,3 млрд руб. Стоимость отдельных лотов варьируется от 126,8 млн до 2,66 млрд. Разброс объясняется количеством и протяженностью маршрутов в каждом лоте.

Все контракты рассчитаны на семь лет. К работе по ним перевозчики должны приступить в зависимости от условий в июне-августе 2023 года, завершить — летом 2030 года. По самому дешевому контракту предварительная цена за шесть месяцев этого года составит 11,4 млн руб., за весь 2024 год — 28 млн, далее она будет расти примерно на 1 млн. Стоимость пробега 1 км вырастет со 111,5 до 149,32 руб. По крупнейшему контракту полгода работы оценивается в 187,4 млн, весь 2024 год — в 341,1 млн, а далее будет расти на 15–20 млн в год. Пробег 1 км будет стоить 120,92 руб. в начале работы договора и 170,14 руб. в конце. Порядок определения цен установлен приказом Минтранса РФ №351 от 20 октября 2021 года, уточняется в документации.

Перевозчикам предстоит обеспечить выход на линию автобусов малого и среднего класса — в зависимости от условий — от двух до 14 ежедневно. Предельный возраст машин на начало работы должен быть не более полугода. Каждый автобус надо оформить по утвержденным властями параметрам брендирования проекта «Курский транспорт». По каждому маршруту должно быть совершено определенное количество рейсов (в будни и выходные дни оно разнится) со строгим соблюдением графика.

Таким образом, курские власти первыми в Черноземье полностью переходят на работу с перевозчиками по брутто-контрактам. Это модель организации общественного транспорта, при которой бюджет получает всю выручку от оплаты проезда, но он же полностью финансирует операторов. При этом оплата зависит от пройденных километров и выполнения графиков, а не от количества перевезенных пассажиров — то есть разницу между тарифами на проезд и затратами перевозчиков компенсирует государство. В Курске работу будет оплачивать областной бюджет, в него же будет поступать выручка.

Всего в апреле-мае планируется разместить 26 аукционов на 39 маршрутов, рассказали «Ъ-Черноземье» в облправительстве. Таким образом, пока не опубликован лот на четыре маршрута. С учетом того, что пока самый крупный контракт в 2,66 млрд включает в себя три маршрута, последний договор может оказаться еще дороже. На линию в рамках контрактов должны выйти 263 автобуса.

В конце 2022 года курские власти уже частично опробовали модель брутто-контрактов. Центр транспортных услуг заключил с единственным поставщиком (такое разрешение от правительства РФ регионы получили после начала спецоперации) ГУП «Курскэлектротранс» пятилетние договоры на работу троллейбусов за 1,2 млрд руб.

Кроме того, прошли торги на организацию трех автобусных маршрутов на пять лет. Их по общей начальной цене в 2,58 млрд руб. получил единственный участник — ООО «Волгоградский автобусный парк» Леонида Бондаренко. Подрядчик приступил к работе в начале года.

Леонид Бондаренко является владельцем холдинговой транспортной компании «Питеравто», которая как перевозчик и поставщик транспорта и запчастей работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде и Карелии. По собственным данным, она обслуживает более 500 городских, пригородных и междугородных маршрутов, ежедневный пассажиропоток превышает 1 млн человек. По данным Kartoteka.ru, господин Бондаренко также через цепочку компаний является совладельцем производителя автобусов Volgabus, который в рамках заключенных брутто-контрактов поставил в Курск 50 единиц общественного транспорта.

В «Питеравто» не ответили на вопросы «Ъ-Черноземье».

2 мая определились результаты еще шести закупок в сумме почти на 1,2 млрд руб. Подрядчиками по ним стали местные индивидуальные предприниматели, уже работающие на профильном рынке. Право перевозить пассажиров по маршруту №14г за 232,1 млн руб. получил единственный претендент Александр Локтионов; по маршруту №36г за 161,5 млн руб. — Александр Цвиров; по маршруту №26п за 126,8 млн руб. — Юрий Труфанов; по маршруту №33г за 286,4 млн руб. — Дмитрий Амелин; по маршруту №6г за 221,7 млн руб. — Андрей Каратыгин. За маршрут №67п развернулась настоящая борьба между тремя претендентами, в результате стоимость контракта со 181,8 млн руб. снизилась до 158,1 млн руб., а победителем стал Александр Коржавин.

Председатель комиссии гордумы Воронежа по развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, глава местного перевозчика «Автолайн» Дмитрий Крутских приветствует переход на брутто-контракты: «Это правильная система, которая делает работу транспорта удобной для жителей, а для операторов — экономически выгодной». «Длительные сроки контрактов позволяют не только окупить взятые в лизинг автобусы, но и пару лет работать с прибылью. А госконтракты дают гарантию, что деньги найдутся в любом случае — иначе подрядчик их взыщет через суд»,— пояснил он.

По мнению господина Крутских, курские торги могут заинтересовать иногородних перевозчиков как раз из-за экономической привлекательности проекта. «Единственное, могут отпугнуть крупные лоты, где надо поставлять десятки автобусов: это по сути переезд на работу в другой регион. А небольшие лоты сможет взять любой перевозчик»,— считает эксперт.

Александр Прытков