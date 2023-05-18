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Коммерсантъ FM
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Союз ближневосточных ТЦ допустил открытие в России арабского аналога IKEA Home Box

Арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA может открыть свой первый магазин в России до конца 2023 года. Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан. По его словам, переговоры по этому вопросу уже начались.

«В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года»,— рассказал господин Шабан «РИА Новости».

Президент Союза ближневосточных ТЦ сообщил, что Home Boх рассматривает открытие до 20 магазинов в российских городах-миллионниках в ближайшие пять лет. Инвестиции в открытие одного из них, уточнил Камел Шабан, составят от $2,5 млн. Поставлять товары планируется с фабрик Китая и стран Азии, в дальнейшем — с заводов на территории России. Ценовая политика сохранится на уровне IKEA.

Home Box — часть арабского розничного и гостиничного конгломерата Landmark Group — специализируется на продаже мебели и товаров для дома. Его запустили в ОАЭ в 2013 году. На сегодняшний день сеть состоит из 42 магазинов в семи странах, больше всего — в ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне и Катаре.

Шведская компания IKEA объявила об уходе с российского рынка в июне 2022 года. Местные активы компании были выставлены на продажу. В феврале 2023-го Союз торговых центров России заключил соглашение о сотрудничестве с белорусской компанией Swed House, которая продает аналоги IKEA. Первый магазин Swed House на территории России был открыт в Москве 15 апреля.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Swed House расставляет точки».

Лусине Баласян

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