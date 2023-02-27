Swed House расставляет точки

Белорусский аналог IKEA планирует открыть 10 магазинов в Москве. Первый начнет работу в ближайшее время в торговом центре «Щелковский». Белорусский бренд Swed House производит мебель, текстиль и товары для дома. Утверждается, что ассортимент компании похож на товары IKEA, которая покинула российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Swed House Фото: Swed House

Сейчас идут переговоры о запуске магазинов в том числе в комплексах «Мега», которые принадлежат шведскому ритейлеру, рассказал “Ъ FM” глава Союза торговых центров Булат Шакиров: «Это белорусская компания. Они в основном производители — заводы у них в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Китае. По ассортименту близки к товарам IKEA, но они прошли патентные проверки — это не плагиат, просто продукция очень похожа. Такая же мебель, предметы для дома, текстиль и все остальное.

Они планируют в течение месяца открыть первый магазин в Москве в торговом центре "Щелковский", договор уже подписан. В 2023-м будет запущено порядка 10 точек в Москве. Они уполномочили нас вести переговоры с компанией "Мега". Мы к ним приступили, чтобы оперативно в этом году открыться. Продажи мебели упали на 40% только из-за закрытия IKEA. В приходе бренда все заинтересованы — ниша практически пустая».

Компания, которой принадлежит Swed House, с 2018 года занималась оптовыми поставками хозяйственных товаров в Россию и Белоруссию. Она планировала запустить собственные магазины. Но в прошлом году — с уходом IKEA — концепция изменилась. Сможет ли компания заменить шведский бренд? Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в этом сомневается. Кроме того, по его словам, товары, которые продавались в IKEA, и так доступны россиянам:

«Нельзя сказать, что с уходом IKEA у нас нет ничего похожего. Все поставщики сети остались в России, они работают. Их ассортимент представлен в целом ряде других ритейлеров — Hoff, Leroy Merlin.

Кроме того, продукция продается на "Яндекс.Маркете", который выкупил товарные остатки. Появление небольшой белорусской компании никаким образом на ситуацию на рынке не повлияет. Другое дело, что белорусы — большие молодцы, очень креативно подошли с точки зрения выхода на рынок и выглядят примерно так же сильно, как российский аналог Tesla "Москвич", пересобранный из китайского автомобиля. Это интересно, определенный хайп вокруг этого они действительно смогли бы получить».

В феврале стало известно, что владелец IKEA избавляется от всех российских активов. Три фабрики купят компании «Слотекс» и «Лузалес». Кроме того, будут проданы торговые центры «Мега». Общая стоимость недвижимости оценивается в несколько миллиардов долларов.

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Илья Сизов