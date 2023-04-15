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Коммерсантъ FM
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В России открылся первый магазин Swed House, продающий товары IKEA

В торговом центре «Щелковский» в Москве прошло открытие первого магазина белорусской компании Swed House, занимающейся продажей товаров шведской IKEA, сообщает ТАСС. В магазине представлены товары для кухни, мебельные аксессуары, текстиль.

Магазин занимает площадь 330 кв. м. Глава Союза торговых центров Булат Шакиров говорил, что в 2023 году Swed House может открыть в Москве десять магазинов площадью до 1 тыс. кв. м, а в ближайшие годы — до 50 магазинов по всей России. На странице магазина во «ВКонтакте» сказано, что он реализует продукцию IKEA и товары под брендом Swed House, произведенные на фабриках в России, Китае, Белоруссии и Казахстане.

В июне 2022 года IKEA объявила об уходе с российского рынка. Местные активы компании были выставлены на продажу. В феврале 2023-го Союз торговых центров России заключил соглашение о сотрудничестве со Swed House.

Подробнее о новом магазине — в публикации «Ъ FM» «Swed House расставляет точки».

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