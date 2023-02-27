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Коммерсантъ FM
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В Москве откроется десять магазинов белорусского аналога IKEA в 2023 году

Союз торговых центров (СТЦ) России подписал соглашение о сотрудничестве с белорусской компанией Swed House, занимающейся продажей аналогов товаров шведской IKEA. Документ предполагает, что в 2023 году Swed House откроет в России десять магазинов площадью до 1 тыс. кв. м.

«Мы сейчас получили больше ста запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить (Swed House.— "Ъ"). Неважно, где это будет находиться,— в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы»,— считает глава СТЦ Булат Шакиров (цитата по ТАСС).

Союз начал переговоры об аренде Swed House помещений в торговых центрах «Мега». Ожидается, что в ближайшие годы в России откроется до 50 магазинов белорусской компании.

15 июня 2022 года IKEA приняла решение о полном уходе с российского рынка. Местные активы компании были выставлены на продажу.

О влиянии ухода IKEA на мебельный рынок России — в материале «Ъ» «Дому ищут идеи».

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