Порошенко: контрнаступление Украины начнется со дня на день

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрнаступления ВСУ не придется ждать «месяцы или недели», оно начнется «со дня на день». Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Mundo.

«Мы собираемся атаковать в разных точках»,— сказал господин Порошенко. По его словам, Европа рассматривает Украину как «важнейший элемент своей безопасности».

9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получил необходимые для контрнаступления технику и вооружение. Между тем Владимир Зеленский с начала мая неоднократно говорил, что ВСУ требуется «еще немного времени». В офисе украинского президента заявляли о нехватке военной техники и необходимого оборудования для начала контрнаступления.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян