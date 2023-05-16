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Коммерсантъ FM
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В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для начала контрнаступления

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает военной техники для начала контрнаступления. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, для достижения целей по возвращению присоединенных к России регионов ВСУ нуждаются в бронетехнике и танках.

«К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление»,— сказал Игорь Жовква в интервью Sky News. Он добавил, что целью европейского турне президента Украины Владимира Зеленского было привлечение дополнительных пакетов военной помощи.

9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получил необходимые для контрнаступления технику и вооружение. Между тем Владимир Зеленский с начала мая неоднократно говорил, что ВСУ требуется «еще немного времени». Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов указал, что заявления о контрнаступлении ВСУ помогают дезориентировать Россию.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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