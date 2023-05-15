Зеленский заявил, что Украине требуется еще немного времени до начала контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что ВСУ до начала контрнаступления требуется «еще немного времени». С репликой украинский глава выступил в ходе совместного с британским премьером Риши Сунаком визита в поместье Чекерс (загородная резиденция).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак и Владимир Зеленский

Фото: Reuters Риши Сунак и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Украина готовит очень важные контрнаступательные шаги… Нам действительно нужно еще немного времени. Не слишком»,— сказал господин Зеленский (цитата — CNN).

Глава британского правительства, в свою очередь, сообщил, что российско-украинский конфликт находится в «поворотном моменте». Также он пообещал Украине твердую поддержку.

На переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня, 15 мая. До этого украинский лидер побывал с официальными визитами в Германии и Италии.

Несколько дней назад в интервью европейским СМИ Владимир Зеленский также говорил, что ВСУ нужно еще время на подготовку. После этого заявления глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что президент «слукавил» и наступление ВСУ уже началось.

Подробнее о визите Владимира Зеленского в Берлин — в материале «Ъ» «Внимание, говорит в Германии».

Григорий Лейба