NYT: США не разрешают украинским летчикам обучаться на европейских F-16

Истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. При этом власти США не разрешают начать обучение украинских пилотов управлению F-16 из-за дороговизны самолета.

Как пояснил источник NYT, без разрешения США страны Европы могут только ознакомить украинских пилотов с техническим языком и провести тактические уроки. Пробные полеты на F-16 невозможны, пока США не дадут согласие на это.

По словам неназванного американского чиновника, Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, так как он стоит слишком дорого. В результате на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля снижающегося бюджета для поддержки Украины. Вместо этого администрация США собирается сконцентрироваться на поставке других вооружений. При этом чиновник считает, что США все-таки могут выдать разрешение на реэкспорт истребителя другим странам.

Власти Украины говорили, что стране нужно около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказывался поставлять F-16. Великобритания и Нидерланды собираются создать коалицию для поставок F-16 на Украину. В Германии не исключали поставки немецких истребителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лондон дал ученью свет».

Олеся Павленко