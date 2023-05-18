Доллары — оптовикам

Находящийся под жесткими санкциями Совкомбанк запустил оптовый обменный пункт, в котором можно купить или продать от 100 тыс. у. е. «токсичной» валюты. Для граждан это не только способ защитить накопления от девальвации рубля, но и возможность не платить банкам за валютные счета, а также поучаствовать в развитии параллельного импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Совкомбанке рассказали “Ъ”, что на этой неделе открыли оптовый обменный пункт валюты, в котором можно продать или купить не менее $100 тыс. или эквивалентной суммы евро. По сравнению с розницей курс продаж доллара и евро ниже на 1–2%. В дальнейшем к этим валютам могут добавиться и другие, заявил руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев. «Мы первыми запустили дирхам в широкую розницу (см. “Ъ” от 8 сентября 2022 года), обдумаем и здесь»,— говорит он.

На начало апреля, согласно данным ЦБ, объем наличной валюты на руках у населения составлял $108 млрд. По существующим требованиям ЦБ банки могут продавать наличные доллары и евро, но лишь те, которые поступили в их кассы после 9 апреля 2022 года. С валютных счетов граждане могут снять не более $10 тыс. (сверх этого — только в рублях), причем также лишь ту валюту, которая была внесена не позднее 9 марта 2022 года. За рубеж единовременно наличными можно вывезти также не более эквивалента $10 тыс. При этом США, ЕС и ряд других стран ввели запрет на поставку наличной валюты в РФ.

По словам господина Аграчева, «есть большое количество клиентов, которые не знают о возможности легально поменять большую сумму по выгодному курсу, при этом относятся к категории добропорядочных граждан, хорошо зарабатывающих или просто продавших свои активы (например, квартиру, машину или ценные бумаги), уплатившие все налоги и желающие дифференцировать свои накопления».

Услуги Совкомбанка заметно отличаются от валютного сервиса других банков. Согласно опросу “Ъ”, как правило, банкиры советуют уточнять через колл-центр или чат наличие необходимой суммы в кассе того или иного отделения, а в случае отсутствия заказывать заранее. «В Сбербанке нет специализированных обменников для крупных сумм, обмен валюты идет в обычных отделениях банка,— уточнили в кредитной организации.— Единственное условие — крупные суммы нужно предварительно заказывать». В МКБ сказали, что «клиентам доступны операции с долларами и евро во всех кассах в случае их наличия». В Росбанке действуют одинаковые курсы валют во всех обменниках.

При обмене крупных сумм сотрудник банка вправе запросить подтверждающие документы. Как пояснил “Ъ” партнер D&A Partners Юрий Брисов, международная группа FATF вводит три барьера: до $1 тыс., $1–50 тыс. и свыше $50 тыс. «Эти барьеры могут более детально дробиться в различных странах и даже на уровне отдельных банков, однако глобально следует ориентироваться на эти три отметки»,— говорит он. При этом 50 операций в размере $1 тыс. от одного лица или связанной группы лиц будут восприниматься как цепочка взаимосвязанных трансакций и к ним будет применяться повышенный критерий проверки клиента.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что вводимые комиссии за ведение валютных счетов не стимулируют клиентов хранить средства в банках. Кроме того, граждан подталкивают переходить на кэш действующие ограничения: если сегодня положить на валютный счет средства, то забрать их можно будет лишь в рублях, отмечает он.

В то же время, по словам главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, валюта неравномерно распределена по банкам. «До определенного момента у многих банков избытка наличной валюты не скапливалось, банки не предлагали интересные курсы обмена. Впрочем, во втором полугодии прошлого и в этом году люди могли избавляться от валюты в существенных объемах, и не исключено, что внушительное количество попало и в банки»,— отмечает он.

Спрос на крупные суммы обмена наличных, по мнению эксперта, может быть как у тех, кто выезжает за рубеж, так и у занимающихся параллельным импортом. «Вероятно, есть способы решить вопрос провоза (при ограничении в $10 тыс.— “Ъ”)»,— полагает господин Надоршин. В то же время в таможенно-логистическом операторе КВТ заверили, что легального способа расчетов наличными с иностранными юрлицами нет. Как отмечают в компании, в 2022 году правительство либерализовало операции с наличными только в случаях, когда они поступают в РФ.

Ольга Шерункова