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Коммерсантъ FM
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Неслыханное прежде дирхамство

Крупнейшие банки начали предлагать гражданам наличную валюту дружественных стран

В России появился спрос на куплю-продажу национальной валюты дружественных стран в наличной форме со стороны физлиц, и банки пытаются его удовлетворить. Лидер — китайский юань, обменные операции с ним предлагает большая часть крупнейших участников рынка. Но число доступных для обмена в наличном виде валют растет. На днях Промсвязьбанк (ПСБ) запустил для граждан обмен турецкой лиры, а Совкомбанк — дирхама (ОАЭ). Спрос на «мягкие» валюты, отмечают эксперты, есть как у туристов, так и у розничных инвесторов, которые ищут альтернативу доллару и евро.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Совкомбанк запустил операции купли-продажи наличного дирхама для граждан (валюта ОАЭ), хотя с этой валютой пока нет даже биржевых торгов. В банке эту информацию подтвердили, подчеркнув, что дирхам – «одна из самых стабильных валют в мире» (с 1997 года его курс зафиксирован к курсу доллара и остается неизменным — 3,67 дирхама/$). Банк предлагает его розничным клиентам в инвестиционных целях как альтернативу доллару и евро, а также для использования в туристических или деловых поездках в ОАЭ.

Дирхам относится к «мягким» валютам, то есть к ограниченно конвертируемым или неконвертируемым, чей курс подвержен существенным колебаниям, в отличие от «твердых», свободно конвертируемых валют (доллар, евро, фунт стерлингов и ряд других). Большинство национальных валют в мире, в том числе и рубль РФ, относится к «мягким». Среди них помимо дирхама — китайский юань, бразильский реал, турецкая лира и др.

Как пояснил “Ъ” руководитель департамента клиентских операций на финрынках Совкомбанка Филипп Аграчев, там рассчитывают «на самую широкую аудиторию». Разница между покупкой и продажей наличного дирхама составляет около 1,5 руб. Покупка дирхама интереснее наличного доллара при пересчете курса, заверил господин Аграчев.

Запуск купли-продажи еще одной «мягкой» наличной валюты — турецкой лиры — гражданам анонсировал на днях другой игрок первой десятки — ПСБ. «Покупка лиры доступна в объемах, поступающих от граждан в кассы банка. Продажа валюты банку осуществляется без ограничений,— пояснили там.— У людей есть спрос на турецкую валюту для совершения покупок за наличные в Турции, также клиенты интересуются возможностью сдать валюту, оставшуюся после поездки». По оценкам ПСБ, по мере увеличения туристического потока в дружественные страны возможен рост оборотов по обмену «мягкой» валюты. Уже сейчас очевидно, что со временем основные валюты будут замещаться альтернативными, уверены там.

Наиболее широко в рамках купли-продажи гражданам из «мягких» валют на рынке сейчас представлен китайский юань. Приобрести или продать его в наличном виде можно в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Совкомбанке, Россельхозбанке (РСХБ), «Открытии», Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), Экспобанке и ряде менее крупных кредитных организаций. Сбербанк предоставляет также возможность купли-продажи наличных турецких лир и тенге, с лирой работает и РСХБ, а с тенге — АТБ.

Часть опрошенных “Ъ” банков готова развивать розничную торговлю «мягкими» валютами. Так, по словам зампреда правления Экспобанка Эрнста Беккера, банк оценивает потенциальный спрос на «мягкие» валюты и прорабатывает вопрос доставки наличных банкнот из стран эмитентов. В приоритете рассматриваем турецкую лиру и сербский динар, далее — запуск розничной продажи дирхама, рассказал он. ВТБ «рассматривает возможность расширения» списка валют, которые доступны для покупки в наличном виде.

Эксперты полагают, что национальные валюты дружественных стран в текущих условиях способны потеснить доллары и евро на российском рынке. Так, руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева напоминает о начавшейся практике изъятия в некоторых странах наличных евро у граждан России при выезде. По мнению управляющего директора НКР Михаила Доронкина, спрос на наличную «мягкую» валюту можно ожидать прежде всего в туристических целях. «Покупка для сбережений менее интересна, поскольку предполагает хранение "под подушкой". Интерес к инвестициям в "мягкие" валюты будет зависеть от динамики их курса к рублю в средне- и долгосрочной перспективе»,— уточняет эксперт.

Активная розничная торговля будет вестись в основном по юаню и частично по лире, полагает руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Наличные деньги могут быть нужны и актуальны для путешественников, командировочных и тех, кто не обзавелся еще карточками иностранных банков для расчетов в дружественных странах,— отмечает директор отдела форензик Kept Елена Петерсон.— Доллары и евро с собой брать может быть неудобно или дорого: на месте обмен совершается по невыгодному курсу». «Спрос на "мягкие" валюты в туристических целях может расти,— согласен партнер группы компаний Б1 (ранее — EY в России) Геннадий Шинин.— Если банки предоставят возможность купить наличную валюту этих стран внутри РФ по адекватному курсу, это будет способствовать росту сегмента».

Ксения Дементьева, Юлия Пославская

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