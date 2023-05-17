Кылычдароглу назвал Эрдогана ориентирующимся на Россию фальшивым лидером

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган — «фальшивый мировой лидер», который ориентируется на РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кемаль Кылычдароглу

Фото: Yves Herman, Reuters Кемаль Кылычдароглу

Фото: Yves Herman, Reuters

«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем "Большого Ближнего Востока", а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется»,— сказал господин Кылычдароглу в видеообращении, опубликованном в Twitter (цитата по ТАСС).

16 мая господин Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах он будет продолжать политику в отношении России, США и других стран, которую он вел до этого. По его словам, сотрудничество со всеми странами выгодно Турции.

Ранее господин Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и призвал Москву «убрать руки от турецкого государства», если она заинтересована в продолжении сотрудничества с Турцией после президентских выборов. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на это заявил, что не позволит нападок на российского президента Владимира Путина, и отметил, что никогда не думал о прекращении контактов с Москвой.

14 мая в первом туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. В связи с этим был назначен второй тур выборов, он пройдет 28 мая.

Подробнее о ходе президентских выборов — «В Турции третий не лишний».

Эрдни Кагалтынов