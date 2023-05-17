Глава МЧС: обстановка с природными пожарами остается сложной

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что обстановка с природными пожарами в России остается сложной, и прогноз пока неблагоприятный. Он рассказал о ситуации на совещании президента Владимира Путина с правительством.
Как уточнил господин Куренков, МЧС привлекает для тушения аэромобильные группировки, подразделения спасательных центров и авиацию. Если угрозы населенным пунктам нет, МЧС помогает подразделениям Рослесхоза.
«Обстановка с природными пожарами остается сложной. Прогноз развития, к сожалению, неблагоприятный. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населенных пунктов от пожаров»,— отметил министр (цитата по ТАСС).
Сейчас Александр Куренков находится в Забайкальском крае, который также пострадал от пожаров в конце апреля-начале мая. В двух населенных пунктах огонь уничтожил 9 жилых домов. Пожарная обстановка в крае уже стабилизирована, заверил господин Куренков.
Владимир Путин поддержал озвученную главой МЧС и губернаторами идею о дополнительной помощи людям, чье жилье пострадало от пожаров. «Это само собой разумеется, вот предложения, которые были сделаны министром, и просьбы, изложенные губернаторами, нужно учесть при принятии оперативных решений прямо сейчас»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).
В мае режим ЧС из-за пожаров вводили в Курганской, Омской и Тюменской областях. В Курганской области режим ЧС отменили, но там в результате возгораний погиб 21 человек. С начала года там были установлены 46 виновников крупных природных пожаров, возбуждено семь уголовных дел. Кремль говорил, что не видит необходимости в принятии дополнительных мер.
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Природные пожары в России
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Огненные сводки».