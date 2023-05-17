Глава МЧС: обстановка с природными пожарами остается сложной

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что обстановка с природными пожарами в России остается сложной, и прогноз пока неблагоприятный. Он рассказал о ситуации на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Как уточнил господин Куренков, МЧС привлекает для тушения аэромобильные группировки, подразделения спасательных центров и авиацию. Если угрозы населенным пунктам нет, МЧС помогает подразделениям Рослесхоза.

«Обстановка с природными пожарами остается сложной. Прогноз развития, к сожалению, неблагоприятный. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населенных пунктов от пожаров»,— отметил министр (цитата по ТАСС).

Сейчас Александр Куренков находится в Забайкальском крае, который также пострадал от пожаров в конце апреля-начале мая. В двух населенных пунктах огонь уничтожил 9 жилых домов. Пожарная обстановка в крае уже стабилизирована, заверил господин Куренков.

Владимир Путин поддержал озвученную главой МЧС и губернаторами идею о дополнительной помощи людям, чье жилье пострадало от пожаров. «Это само собой разумеется, вот предложения, которые были сделаны министром, и просьбы, изложенные губернаторами, нужно учесть при принятии оперативных решений прямо сейчас»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

В мае режим ЧС из-за пожаров вводили в Курганской, Омской и Тюменской областях. В Курганской области режим ЧС отменили, но там в результате возгораний погиб 21 человек. С начала года там были установлены 46 виновников крупных природных пожаров, возбуждено семь уголовных дел. Кремль говорил, что не видит необходимости в принятии дополнительных мер.

Фотогалерея Природные пожары в России Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения

На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный Фото: МЧС В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию Фото: МЧС Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Работа авиации в Курганской области Фото: МЧС Тушение лесного пожара в Курганской области Фото: ГУ МЧС России по Курганской области Тушение лесного пожара в Пермском крае Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Жительница деревни Юлдус Курганской области Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Работа авиации МЧС в Курганской области Фото: МЧС Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 19 На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения

На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный Фото: МЧС В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию Фото: МЧС Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Работа авиации в Курганской области Фото: МЧС Тушение лесного пожара в Курганской области Фото: ГУ МЧС России по Курганской области Тушение лесного пожара в Пермском крае Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Жительница деревни Юлдус Курганской области Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Работа авиации МЧС в Курганской области Фото: МЧС Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Смотреть

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Огненные сводки».

Лаура Кеффер