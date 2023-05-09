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Коммерсантъ FM
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В Курганской области из-за пожаров погибли 19 человек, возбуждено 7 уголовных дел

Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 19 человек, еще 13 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. По данным агентства, больше всего погибших в деревне Юлдус.

Как сообщило региональное ГУ МЧС, с начала года были установлены 46 виновников крупных природных пожаров, в отношении предполагаемых поджигателей возбуждено семь уголовных дел.

По данным ведомства, шесть дел возбудили по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере), еще одно — по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем). В МЧС добавили, что «среди поджигателей — дети». Кроме того, было вынесено 24 штрафа на сумму 235 тыс. руб.

Из-за пожаров в Курганской области отменили шествие и салют на 9 мая. Огнем уничтожено более 40 строений, потерявшим имущество власти выплатят по 10 тыс. руб. Вчера, 8 мая, в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Также природные пожары бушуют еще в нескольких российских регионах, в частности в Свердловской области.

Подробности — в материале «Ъ» «Взрывное решение».

Лаура Кеффер

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