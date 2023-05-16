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Коммерсантъ FM
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На всей территории Курганской области отменен режим ЧС

В лесах и населенных пунктах Курганской области сегодня, 16 мая, отменен режим чрезвычайной ситуации, который ввели из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Курганской области Вадим Шумков, сообщает пресс-служба главы региона. В то же время продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

Режим ЧС в лесах Курганской области действовал с 28 апреля. 7 мая его ввели на всей территории области в связи с масштабными природными пожарами, которые перешли как минимум на семь населенных пунктов: поселки на окраине Кургана, деревни Юлдус и Плоское Шадринского округа, деревни Нечунаева и Мишагина Каргапольского округа, село Кодское и деревню Могилева Шатровского округа. Жилья лишились около 2,5 тыс. человек.

О природных пожарах, охвативших ряд российских регионов, «Ъ» писал в материале «Огненные сводки».

Юлия Гарипова, Челябинск

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Природные пожары в России

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На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения&lt;br>На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения
На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

Фото: МЧС

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Фото: МЧС

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Работа авиации в Курганской области

Работа авиации в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение лесного пожара в Курганской области

Тушение лесного пожара в Курганской области

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Работа авиации МЧС в Курганской области

Работа авиации МЧС в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения
На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

Фото: МЧС

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Фото: МЧС

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Работа авиации в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение лесного пожара в Курганской области

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Работа авиации МЧС в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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