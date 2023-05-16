На всей территории Курганской области отменен режим ЧС

В лесах и населенных пунктах Курганской области сегодня, 16 мая, отменен режим чрезвычайной ситуации, который ввели из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Курганской области Вадим Шумков, сообщает пресс-служба главы региона. В то же время продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

Режим ЧС в лесах Курганской области действовал с 28 апреля. 7 мая его ввели на всей территории области в связи с масштабными природными пожарами, которые перешли как минимум на семь населенных пунктов: поселки на окраине Кургана, деревни Юлдус и Плоское Шадринского округа, деревни Нечунаева и Мишагина Каргапольского округа, село Кодское и деревню Могилева Шатровского округа. Жилья лишились около 2,5 тыс. человек.

О природных пожарах, охвативших ряд российских регионов, «Ъ» писал в материале «Огненные сводки».

Юлия Гарипова, Челябинск