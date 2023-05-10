Кремль не видит необходимости в дополнительных указаниях Путина в связи с пожарами

Ситуация с природными пожарами в России «повторяется из года в год», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях Владимира Путина по этой теме.

Господин Песков считает, что тушение пожаров — «это непростая задача» из-за российской географии. По его словам, «очень много дополнительных мер принимается, которые дают положительные результаты, но не все, к сожалению, можно охватить».

«Это хорошо известная тема, и она повторяется из года в год. И здесь совершенно не нужно каких-то дополнительных распоряжений президента, ни указаний... Действительно, иногда необдуманные действия граждан, иногда сознательные действия злоумышленников — из года в год это приводит к серьезным потерям лесного фонда и недвижимости»,— сказал он во время пресс-колла.

7 мая режим ЧС из-за пожаров был введен в Курганской и Тюменской областях, 8 мая — в Омской.

В Курганской области с начала года были установлены 46 виновников крупных природных пожаров, в отношении предполагаемых поджигателей возбуждено 7 уголовных дел.

Подробности — в материале «Ъ» «Огонь привел к делам».

Лаура Кеффер