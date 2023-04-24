Мосгорсуд признал законным арест Треповой

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. На суде девушка заявила, что сожалеет о содеянном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова выступала на заседании Мосгорсуда по видеосвязи

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дарья Трепова выступала на заседании Мосгорсуда по видеосвязи

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу Треповой и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемой — без удовлетворения»,— объявила судья (цитата по ТАСС).

Основная часть заседания по просьбе следователя прошла в закрытом режиме. Взрыв в кафе Street Food Bar №1 произошел 2 апреля, когда Владлен Татарский выступал там с лекцией. Были ранены более 40 человек. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом. В деле есть еще два фигуранта — украинец Юрий Денисов, передавший девушке бомбу, а также россиянин Дмитрий Касинцев, приютивший предполагаемую террористку.

Подробности — в материале «Ъ» «Установленные лица».

Лаура Кеффер