Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосгорсуд признал законным арест Треповой

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. На суде девушка заявила, что сожалеет о содеянном.

Дарья Трепова выступала на заседании Мосгорсуда по видеосвязи

Дарья Трепова выступала на заседании Мосгорсуда по видеосвязи

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дарья Трепова выступала на заседании Мосгорсуда по видеосвязи

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу Треповой и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемой — без удовлетворения»,— объявила судья (цитата по ТАСС).

Основная часть заседания по просьбе следователя прошла в закрытом режиме. Взрыв в кафе Street Food Bar №1 произошел 2 апреля, когда Владлен Татарский выступал там с лекцией. Были ранены более 40 человек. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом. В деле есть еще два фигуранта — украинец Юрий Денисов, передавший девушке бомбу, а также россиянин Дмитрий Касинцев, приютивший предполагаемую террористку.

Подробности — в материале «Ъ» «Установленные лица».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...