Молитвы не освободили

Несмотря на признание Дарьей Треповой вины в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, и ее ежедневные молитвы о здоровье порядка 40 пострадавших, Мосгорсуд отказался изменить обвиняемой меру пресечения содержания в СИЗО «Лефортово» на домашний арест. Разбирательство из-за тайны следствия снова проходило в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова (на экране)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дарья Трепова (на экране)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В заседании апелляционной инстанции Дарья Трепова участвовала в режиме видеоконференции. После того как суд установил ее личность, Трепова сообщила, что «безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молится о здоровье потерпевших». Но договорить ей не дала судья, отметившая, что она сможет подробно выступить в ходе дальнейшего заседания. Выступать ей пришлось уже за закрытыми дверями, так как руководитель следственной группы ГСУ СКР Виктор Кваша заявил ходатайство о выдворении публики из зала заседания — в ходе разбирательства могли быть разглашены данные, составляющие тайну следствия.

Адвокат Даниил Берман выступил резко против. «Когда я вошел в это дело, то сразу понял, что оно будет иметь скандальный характер,— заявил защитник.— Поэтому тут же удалил не только все профили в соцсетях, но и пообещал не давать журналистам комментарии до окончания процесса».

Зато, заявил защитник, следствие через своих журналистов подает в СМИ полуправду, которая хуже лжи. «В этом мы поменялись со следствием местами, — заявил адвокат Берман, — поменялись потому, что это следствие теперь активно политизирует дело, а не защита».

По версии адвоката, в данном деле нет каких-то секретов, а если такие и появятся, то в этот момент можно попросить журналистов и публику выйти зала. «Считаю необходимым, чтобы процесс шел в открытом режиме»,— подытожил защитник. Но председательствующая удовлетворила требование обвинения, поддержанное Генпрокуратурой.

Журналистов вернули в зал минут через двадцать. Пока судья совещалась, Дарье Треповой пытались задавать вопросы, но ни на один из них она не ответила. Кто-то из журналистов предположил, что в перерыве в зале отключили связь с СИЗО, хотя было отчетливо слышно, как обвиняемая Трепова барабанила пальцами по столу, за которым находилась.

Председательствующая ожидаемо оставила в силе решение Басманного суда о заключении Дарьи Треповой под стражу. Услышав это, следователь и адвокат покинули зал, отказавшись от комментариев.

Как уже сообщал «Ъ», по версии ГСУ СКР 2 апреля в Санкт-Петербурге на встрече с военкором Владленом Татарским Дарья Трепова передала ему статуэтку, в которой была бомба на основе пластита. В результате взрыва военкор погиб, а еще около сорока человек получили ранения различной степени тяжести. Девушку задержали в квартире Дмитрия Касинцева, которого самого потом отправили под домашний арест за несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Еще одним фигурантом стал гражданин Украины Юрий Денисов, который передал девушке бюст с бомбой, а потом улетел в Турцию. Его объявили в розыск.

4 апреля Басманный суд арестовал Дарью Трепову до 2 июня. При этом ей было предъявлено обвинение в теракте и незаконном обороте взрывных устройств (ст. 205 и ст. 222.1 УК), совершенных в составе организованной группы.

Алексей Соковнин