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К военкору проложили украинский след

В деле о теракте против Владлена Татарского появился новый фигурант

В деле о теракте против военного корреспондента и блогера Максима Фомина (известен как Владлен Татарский), совершенном 2 апреля в Санкт-Петербурге, появился новый фигурант. По данным СКР и ФСБ, в подготовке преступления непосредственное участие принимал «член украинской диверсионно-террористической группы» Юрий Денисов. По данным следствия, этот гражданин Украины следил за военкором, а также прислал Дарье Треповой статуэтку с вмонтированной в нее бомбой, в результате взрыва которой погиб Владлен Татарский, а еще около полусотни человек получили ранения и травмы различных степеней тяжести. Мотивом действий участников теракта следствие считает призывы к подрывной деятельности со стороны Леонида Волкова и Ивана Жданова — руководителей признанного экстремистским и запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией.

Юрий Денисов

Юрий Денисов

Фото: ФСБ РФ

Юрий Денисов

Фото: ФСБ РФ

Новые подробности расследования теракта против военкора Владлена Татарского сообщила ФСБ. По данным ведомства, следственными органами, а также чекистами и полицейскими, обеспечивающими оперативное сопровождение уголовного дела, установлено, что организаторами взрыва, совершенного на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 2 апреля, являлись спецслужбы Украины и «их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».

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По версии ФСБ, мотивами действий Дарьи Треповой, которая уже арестована в рамках расследования, стали призывы руководителей Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистским и запрещен на территории России) Леонида Волкова и Ивана Жданова, которыми после начала СВО «неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя РФ "любыми доступными способами"». Напомним, что в отношении обоих СКР возбудил уголовные дела о публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (ст. 205.2 и ст. 280 УК РФ), в рамках которых они объявлены в розыск.

В результате сторонница Алексея Навального Дарья Трепова, ранее зарегистрировавшаяся в одном из ключевых проектов ФБК «Умное голосование», по данным следствия, и совершила теракт. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий, отметили в ФСБ, было установлено, что преступление совместно с ней готовил член диверсионно-террористической группы гражданин Украины 35-летний Юрий Денисов.

Именно он, по данным следствия, посредством сервиса экспресс-доставки через посредника передал Дарье Треповой в Москве взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора.

Кроме того, по данным правоохранителей, Юрий Денисов в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах, посещаемых Владленом Татарским. Для передвижения он в начале марта через «Авито» приобрел автомобиль ВАЗ-2112 2002 года выпуска с номерами Кировской области. Прежний владелец машины, по данным Telegram-каналов, рассказал, что ранее не был знаком с Юрием Денисовым и ничего подозрительного в его поведении не заметил. Сделка проходила в Москве, деньги покупатель перевел на карту.

После совершения теракта, 3 апреля Юрий Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

«Инициирована процедура объявления его в международный розыск»,— добавили силовики. Пока, согласно базе данных МВД «Розыск», подозреваемого никто не ищет.

Что рассказывали на похоронах Владлена Татарского

Напомним, теракт был совершен во время творческого вечера Владлена Татарского. Встреча с ним проходила в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной на Васильевском острове. Около 18:00 участница мероприятия, которая представлялась Анастасией, вручила Владлену Татарскому раскрашенную под бронзу статуэтку. В 18:13 статуэтка взорвалась, в результате Владлен Татарский погиб, более 50 человек получили ранения и травмы. Девушку быстро вычислили по записям с видеокамер и задержали. Дарительницей оказалась Дарья Трепова. Сначала СКР возбудил дело об убийстве общеопасным способом, но затем переквалифицировал преступление на теракт. Дарья Трепова, которой инкриминируются совершение террористического акта и незаконный оборот взрывных устройств (ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ), арестована Басманным судом Москвы на два месяца. На заседании, где ей избиралась мера пресечения, говорилось, что девушка признала вину частично.

Александр Александров

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