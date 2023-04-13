К военкору проложили украинский след

В деле о теракте против военного корреспондента и блогера Максима Фомина (известен как Владлен Татарский), совершенном 2 апреля в Санкт-Петербурге, появился новый фигурант. По данным СКР и ФСБ, в подготовке преступления непосредственное участие принимал «член украинской диверсионно-террористической группы» Юрий Денисов. По данным следствия, этот гражданин Украины следил за военкором, а также прислал Дарье Треповой статуэтку с вмонтированной в нее бомбой, в результате взрыва которой погиб Владлен Татарский, а еще около полусотни человек получили ранения и травмы различных степеней тяжести. Мотивом действий участников теракта следствие считает призывы к подрывной деятельности со стороны Леонида Волкова и Ивана Жданова — руководителей признанного экстремистским и запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Денисов

Фото: ФСБ РФ Юрий Денисов

Фото: ФСБ РФ

Новые подробности расследования теракта против военкора Владлена Татарского сообщила ФСБ. По данным ведомства, следственными органами, а также чекистами и полицейскими, обеспечивающими оперативное сопровождение уголовного дела, установлено, что организаторами взрыва, совершенного на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 2 апреля, являлись спецслужбы Украины и «их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».

По версии ФСБ, мотивами действий Дарьи Треповой, которая уже арестована в рамках расследования, стали призывы руководителей Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистским и запрещен на территории России) Леонида Волкова и Ивана Жданова, которыми после начала СВО «неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя РФ "любыми доступными способами"». Напомним, что в отношении обоих СКР возбудил уголовные дела о публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (ст. 205.2 и ст. 280 УК РФ), в рамках которых они объявлены в розыск.

В результате сторонница Алексея Навального Дарья Трепова, ранее зарегистрировавшаяся в одном из ключевых проектов ФБК «Умное голосование», по данным следствия, и совершила теракт. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий, отметили в ФСБ, было установлено, что преступление совместно с ней готовил член диверсионно-террористической группы гражданин Украины 35-летний Юрий Денисов.

Именно он, по данным следствия, посредством сервиса экспресс-доставки через посредника передал Дарье Треповой в Москве взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора.

Кроме того, по данным правоохранителей, Юрий Денисов в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах, посещаемых Владленом Татарским. Для передвижения он в начале марта через «Авито» приобрел автомобиль ВАЗ-2112 2002 года выпуска с номерами Кировской области. Прежний владелец машины, по данным Telegram-каналов, рассказал, что ранее не был знаком с Юрием Денисовым и ничего подозрительного в его поведении не заметил. Сделка проходила в Москве, деньги покупатель перевел на карту.

После совершения теракта, 3 апреля Юрий Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

«Инициирована процедура объявления его в международный розыск»,— добавили силовики. Пока, согласно базе данных МВД «Розыск», подозреваемого никто не ищет.

Напомним, теракт был совершен во время творческого вечера Владлена Татарского. Встреча с ним проходила в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной на Васильевском острове. Около 18:00 участница мероприятия, которая представлялась Анастасией, вручила Владлену Татарскому раскрашенную под бронзу статуэтку. В 18:13 статуэтка взорвалась, в результате Владлен Татарский погиб, более 50 человек получили ранения и травмы. Девушку быстро вычислили по записям с видеокамер и задержали. Дарительницей оказалась Дарья Трепова. Сначала СКР возбудил дело об убийстве общеопасным способом, но затем переквалифицировал преступление на теракт. Дарья Трепова, которой инкриминируются совершение террористического акта и незаконный оборот взрывных устройств (ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ), арестована Басманным судом Москвы на два месяца. На заседании, где ей избиралась мера пресечения, говорилось, что девушка признала вину частично.

Александр Александров