Инвесторы пошли по потолку

Международные инвесторы обеспокоены неспособностью Конгресса США согласовать потолок госдолга. Впрочем, на фоне технического характера этого шага еще больше их волнует банковский кризис, который не удалось купировать полностью. В таких условиях управляющие нарастили долю наличности в портфелях и сократились вложения в акции компаний США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

Международные портфельные управляющие негативно оценивают ситуацию, с которой столкнулся Минфин США при повышении потолка госдолга. В результате риск невозможности выполнять обязательства правительства страны с июня этого года, согласно майскому опросу портфельных менеджеров, проведенному аналитиками Bank of America (BofA), был включен в число ключевых рисков с непредсказуемым последствием для мировой экономики. Такого мнения придерживаются 8% респондентов, и по этому показателю он занял пятое место в списке основных опасений портфельных инвесторов.

Необходимость проведения повышения потолка госдолга через Конгресс США возникает раз в несколько лет. Но, несмотря на ожесточенные дебаты и партийные разногласия, законодатели каждый раз одобряли новый уровень потолка. «Если подходить к вопросу рационально, очень сложно поверить в то, что американские законодатели не смогут договориться о повышении госдолга, зная о тех рисках, которые подобное событие будет нести для экономики США, да и для мировой экономики в целом»,— отмечает аналитик «КСП Капитал управление активами» Михаил Беспалов.

По словам управляющего активами УК «Система Капитал» Дмитрия Терпелова, последствия отсутствия договоренности в виде экстренно вынужденного сокращения госрасходов, дефолта (даже технического) невыгодны ни одной из сторон, поэтому «большинство инвесторов считает, что потолок повышен».

При этом согласно опросу BofA, 71% управляющих считают, что ситуация разрешится до того, как у американского казначейства закончатся средства для оплаты обязательств. В апреле такого исхода ожидало 80% респондентов. В последний раз правительство США прекращало финансирование госпрограмм и отправляло в принудительные отпуска треть госслужащих в октябре 2013 года (см. “Ъ” от 2 октября 2013 года). Спустя 16 дней потолок госдолга тогда был повышен, но такой простой не прошел бесследно ни для мировых рынков, ни для экономики США. Десять лет назад аналитики рейтингового агентства Standard & Poor`s оценивали потери американской экономики в $24 млрд.

Поэтому более существенные опасения у инвесторов вызывают банковский кредитный кризис и глобальная рецессия, высокая инфляция и геополитика. В мае лишь 33% опрошенных назвали банковский кризис ключевым риском (в апреле было 35%). Высокую инфляцию опасаются лишь 29% портфельных менеджеров против 34% в апреле. Ухудшение геополитики пугает 15% респондентов против 11% месяцем ранее.

«На фоне стабилизации динамики вкладов и идущих в правильном направлении данных по потребительской и производственной инфляции уровень опасений несколько снизился, хотя все еще остается высоким»,— отмечает Дмитрий Терпелов. По его мнению, следующий большой риск может скрываться в высокой экспозиции отдельных региональных банков на проблемный сектор коммерческой недвижимости.

В таких условиях управляющие увеличили долю кэша в портфелях с 5,5% до 5,6%. «Несмотря на низкую вероятность дефолта в США, на фоне высоких ставок и опасений по поводу будущей рецессии у рынка хватает поводов для беспокойства, поэтому уход в кэш не выглядит чем-то необычным»,— отмечает Михаил Беспалов. Число портфелей, в которых вложения в акции были ниже индикативного уровня, на 24% превысило число тех, у которых доля оказалась выше. За месяц показатель снизился на 5 п. п. Быстрее всего инвесторы сокращают долю американских акций. В апреле число портфелей, в которых их доля была ниже индикативного уровня, на 39% превысило число тех, у кого она выше. За месяц число пессимистов выросло на 5 п. п.

События на американском рынке пока не оказывают сильного негативного влияния на российский рынок акций. Однако развитие банковского кризиса и возможность дефолта могут ускорить рецессию на Западе, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, что может привести к существенному падению котировок нефти и тем самым оказать влияние на российский рынок.

Виталий Гайдаев