Краснодарский общественник Изюмов требует отменить концерт Агутина и Варум на Кубани

Руководитель Екатеринодарского отделения общественной организации «Царьград» Никита Изюмов потребовал отменить концерты на Кубани Леонида Агутина и Анжелики Варум. Об этом сообщает «Блокнот Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Требование обосновано тем, что господин Агутин и госпожа Варум критически высказывались в отношении СВО. Ближайшее выступление Агутина состоится на VK Fest в Сочи и на Красной Поляне 1 и 8 июля соответственно.

Напомним, после заявления господина Изюмова мэрия Краснодара отменила концерты Ани Лорак и группы Shortparis. А в Сочи, после высказываний солиста Егора Бортникова, отменили концерт группы Би-2.

Олег Исаев

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