Солист «Би-2» Лёва написал и удалил сообщение о том, что не вернется в Россию

Солист рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник) написал в комментариях в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), что не намерен возвращаться в Россию. Позднее музыкант удалил это сообщение. С репликой рокер выступил в ответ на вопрос подписчика о том, будет ли «Би-2» играть концерты в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Бортник (Лева)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Егор Бортник (Лева)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

У музыканта также спросили, почему группа продолжает продавать билеты на концерты в Москве, Сочи и Волгограде (на момент подготовки публикации в доступе остались билеты только на концерт в столице). «Это просто формальность»,— сообщил рокер.

Сообщение музыканта об отъезде из России под тем же постом предваряла развернутая дискуссия о праздновании Дня Победы 9 мая. Одна из подписчиц поздравила солиста «Би-2» с праздником — тот в ответ поздравил ее с «Днем победы союзнических войск во второй мировой войне». Обсуждение формулировки завершилось пикировкой между музыкантом и аудиторией. Исполнитель среди прочего отметил, что Россия «перечеркнула все свои достижения», и допустил ряд оскорбительных высказываний в адрес россиян.

В апреле 2022 года «Би-2» отменила концерт в Омске за несколько часов до его начала, сославшись на то, что организаторы самостоятельно демонтировали необходимые для выступления декорации. Собравшимся зрителям представитель региональных властей заявил, что группа отказывалась выступать из-за висевшего неподалеку от сцены баннера «Zа президента».

В мае 2022 года группа перенесла концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле. Концерт в Москве перенесли на 10 июня 2023 года (продажи билетов на него возобновили в январе 2023 года). В июне был отменен концерт «Би-2», запланированный на дни проведения Петербургского международного экономического форума. Официально причины переноса не указывались.

Григорий Лейба