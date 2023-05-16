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Коммерсантъ FM
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Госдума в первом чтении приняла поправки, разрешающие усыплять бездомных животных

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который наделяет региональные власти правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными. Действующее законодательство запрещает умерщвлять бездомных животных. Поправки были разработаны после того, как в апреле восьмилетний мальчик умер после нападения стаи бездомных собак в Оренбурге.

Один из авторов поправок председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин говорил, что законопроект «не закрывает приюты», а помогает регионам, которым сложно выполнить требования закона в части организации приютов из-за «их удаленности и малочисленности населения».

16 апреля стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребенка в районе гаражного кооператива на Кольцевой улице в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик умер на месте. Дело взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, был задержан начальник управления ЖКХ оренбургской городской администрации Анатолий Байкаров, его обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

После случая в Оренбурге региональные власти начали принимать различные меры для решения проблемы с отловом бездомных животных: власти Перми выделили почти миллион рублей на покупку вольеров для бездомных собак, власти Краснодарского края с 1 сентября запретили прикармливать бездомных животных. В нескольких городах, например в Астрахани, прошли митинги с требованием запретить возвращение бездомных собак на улицы.

Как сообщали в 2019 году «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор, в среднем в России ежегодно происходит около 300 тыс. нападений собак на людей (зарегистрированных). В 30% случаев жертвами нападений становятся дети.

Подробнее — в материале «Человек собаке приоритет».

Анастасия Ларина

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