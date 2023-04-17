СК РФ взял на контроль расследование гибели ребенка после нападения собак в Оренбурге

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Оренбургской области Вячеслав Зудерман доложит о ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Оно было возбуждено после гибели ребенка в результате нападения бездомных собак в областной столице. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«По версии следствия, 16 апреля 2023 года неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял в районе своего дома. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия»,– говорится в сообщении.

По факту происшествия региональные следователи возбудили уголовное дело. Областная прокуратура начала проверку и взяла на контроль расследование.

Ранее в Оренбурге суд обязал чиновников выплатить компенсацию подростку-заступнику девочки, которую атаковали собаки. Речь идет о сумме в размере 150 тыс. руб.

Георгий Портнов