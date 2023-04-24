Астраханцы вышли на очередной митинг против бродячих собак

Очередной митинг против бродячих собак прошел в астраханской области. Порядка пятидесяти человек, по сообщениям местных СМИ, собрались в парке «Дружба» в Жилогорске.

Среди прочего горожане требовали запретить возврат бродячих собак на улицы города, как на данный момент обязывает поступать российское законодательство. Это уже не первый за текущую весну митинг против бродячих собак в Астрахани — поводом для народного недовольства стали многочисленные случаи нападения животных на людей; в этом году два из них закончились летальным исходом.

В конце прошлой недели местный парламент обратился в Совет Федерации РФ с просьбой разрешить эвтаназию для безнадзорных животных. Депутаты Думы области со ссылкой на ветеринаров завили, что агрессивность обусловлена генетически, и таких собак следует усыплять, а не возвращать на улицы города.

Никита Маркелов