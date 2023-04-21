Власти Перми выделят почти 1 млн рублей на покупку вольеров для бездомных собак

Думский комитет по бюджету и налогам рассмотрел изменения в бюджет Перми на 2023–2025 годы. По сообщению пресс-службы Пермской думы, одним из них стало выделение из городского бюджета 870 тыс. руб. на содержание бездомных животных. По словам председателя думы Дмитрия Малютина, полномочия по регулированию численности безнадзорных животных были переданы с регионального на муниципальный уровень. Средства городского бюджета запланированы в проекте решения комитета в рамках софинансирования расходов на содержание безнадзорных животных. «Мы закупим на эти деньги вольеры и все, что необходимо для размещения собак, но будут ли нам переданы деньги для дальнейшего их содержания?» — заметил Дмитрий Малютин на заседании комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Начальник управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев сообщил, что в Перми количество нападений безнадзорных собак на людей уменьшилось. «Сейчас закон требует создать места для содержания таких животных. Мы обращались к губернатору Пермского края и частично смогли поменять методику, за год субвенция с 21 млн руб. выросла до 28 млн. Мы двигаемся к тому, что в дальнейшем не потребуется дополнительных средств на содержание площадки, исходя из того, что персонал перейдет на новое место»,— рассказал Дмитрий Андреев.

Отметим, что в Перми уже есть муниципальный приют для бездомных животных, им управляет МКУ «Обращение с животными без владельцев». Как указано на сайте МКУ, в функции учреждения входит отлов бездомных животных, социализация и выдача животных новым владельцам. Приют располагается по двум адресам: ул. Верхне-Муллинская, 106а, и ул. Соликамская, 271.