С сентября на Кубани запретят прикармливать бездомных животных

С 1 сентября 2023 года в Краснодарском крае вводится запрет на прикорм безнадзорных животных. Постановление «Об утверждении Порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края» подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Кроме того, согласно новым правилам, в регионе не допускается при обращении с животными без владельцев поведение, направленное на провоцирование агрессии, а также контакт с безнадзорными животными.

«Органы местного самоуправления и орган публичной власти несут ответственность за создание условий для снижения риска причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан на территории Краснодарского края в рамках своих полномочий»,— говорится в постановлении.

Департамент ветеринарии Краснодарского края вправе представлять сведения о показателе напряженности ситуации, связанной с причинением животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан, в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по его запросу.

Тат Гаспарян

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