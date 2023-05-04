Reuters: Россия и Индия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях

Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте пришлось из-за его невыгодности для России — он порождал торговый дисбаланс. Пока торговля между двумя странами продолжается в долларах.

«Мы не хотим больше настаивать на расчетах в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия сделала все возможное, чтобы заставить его функционировать, но это не помогло»,— рассказал собеседник агентства. По информации Reuters, отказ от механизма расчета в рупиях спустя месяцы переговоров стал серьезной проблемой для индийских импортеров российских нефти и угля, которые рассчитывали с его помощью снизить затраты на конвертацию валюты.

Индия и Россия начали изучать механизм расчетов в рупиях после начала российской военной операции на Украине и последовавшими за ней западными санкциями. Однако, отмечает собеседник агентства, использовать индийскую национальную валюту России неудобно. Российская сторона хочет, чтобы ей платили в других валютах, в том числе в китайских юанях.

Источник в индийском правительстве отметил, что несмотря на приостановку переговоров по использованию рупий торговые операции с Россией продолжаются. «Сейчас мы проводим некоторые платежи в дирхамах (национальная валюта ОАЭ.— "Ъ") и некоторых других валютах, но большинство по-прежнему в долларах. Расчеты проводят разными способами, в том числе при использовании третьих стран»,— добавил он. На уточняющий вопрос, проводились ли платежи через Китай, собеседник агентства ответил утвердительно.

Переход на расчеты в рупиях был осложнен дисбалансом торговли России и Индии. По данным индийского Минпромторга, с апреля 2022 года по январь 2023-го российский экспорт в Индию увеличился почти в четыре раза. В основном росту способствовали поставки нефти, угля и удобрений. Однако импорт из Индии, напротив, сократился, в частности, за счет снижения поставок в РФ машин и оборудования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рублю и рупии не хватает взаимности».

Милена Костерева