Лавров: Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях

Россия обсуждает с Индией вопрос о том, как перевести рупии, принадлежащие России, в другую валюту, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подтвердил информацию Reuters, что проблема взаиморасчетов между Москвой и Дели в рупиях существует, однако опроверг сведения о прекращении переговоров по этому вопросу.

«Что касается рупий, это проблема, потому что на счетах в индийских банках накоплены миллиарды рупий, и нам необходимо использовать эти деньги, для этого рупии должны конвертироваться в другие валюты. Это обсуждается»,— пояснил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам своего визита в Индию (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне, 4 мая, агентство Reuters сообщило, что Индия и Россия решили отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте из-за его невыгодности России — он порождал торговый дисбаланс. Пока торговля между двумя странами продолжается в американских долларах. Источники Reuters уточнили, что использовать индийскую национальную валюту России неудобно, в связи с чем Москва хочет, чтобы ей платили в других валютах, в том числе в китайских юанях.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Рублю и рупии не хватает взаимности».

Александр Кислов