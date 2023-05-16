Суд в Москве взыскал с Meta 4,5 млн руб. по иску российских блогеров

Мещанский суд Москвы удовлетворил коллективный иск ряда российских блогеров к Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и взыскал с американской компании 4,5 млн руб. Об этом ТАСС сообщила основатель совета блогеров юрист Валерия Рытвина.

Иск в сентябре 2022 года подали блогеры, которые вложили деньги в таргетированную рекламу на Facebook (принадлежит Meta, запрещен в РФ) и теперь не могут пользоваться рекламными аккаунтами из-за ухода компании из России.

В декабре 2021 года за повторное неудаление запрещенной информации российский суд наложил на компанию Meta оборотный штраф в размере 1,9 млрд руб.

В феврале 2022-го Facebook заблокировал страницы нескольких российских государственных СМИ на фоне военной операции РФ на Украине. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram, а Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Позднее Meta была включена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

12 мая глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что Facebook погасил все судебные штрафы в России по исполнительным производствам.

В ноябре прошлого года совет блогеров, координатором которого является госпожа Рытвина, попросил снять блокировку с Instagram и Facebook. Блогеры направили письма президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву.

Эрдни Кагалтынов