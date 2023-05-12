Telegram и Facebook погасили в России все штрафы по исполнительным производствам

Социальная сеть Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и мессенджер Telegram погасили все судебные штрафы в России по исполнительным производствам, сообщил «РИА Новости» глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на полях Петербургского международного юридического форума.

«Также могу заверить, что службой проводится работа по принудительному взысканию штрафов, вынесенных в отношении международных компаний за нарушение российского законодательства»,— добавил господин Аристов.

В декабре 2021 года за повторное неудаление запрещенной информации российский суд наложил на компанию Meta оборотный штраф в размере 1,9 млрд руб. В феврале 2022-го Facebook заблокировала страницы нескольких российских государственных СМИ на фоне военной операции РФ на Украине. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram, а Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Позднее Meta была включена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В феврале 2022 года Telegram выплатил штрафы по трем исполнительным производствам на общую сумму 11 млн руб. Тогда мессенджер также оштрафовали за неоднократное неудаление запрещенной информации. В августе прошлого года в отношении мессенджера был составлен протокол об административном правонарушении за отказ от удаления запрещенного в России контента. Мессенджер оштрафовали на 4 млн руб.

Эрдни Кагалтынов