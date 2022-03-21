Metaвыселенная

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Признание российским судом Meta, владеющей Facebook и Instagram, экстремистской организацией создало больше вопросов, чем ответов. Как именно должно быть реализовано это решение на практике, судя по всему, не понимает даже инициировавшая разбирательство Генпрокуратура. Юристы подчеркивают, что до прояснения ситуации серьезные риски ответственности сохраняются и для частных пользователей соцсетей (решение не касается мессенджера WhatsApp), и для бизнеса, и даже для владельцев акций Meta, покупка и продажа которых в РФ не запрещены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как установить замок на глубоко интегрированные во многие рынки РФ Facebook и Instagram Марка Цукерберга, пока не понимают ни суд, ни прокуратура

Фото: Marcio Jose Sanchez, File / AP Как установить замок на глубоко интегрированные во многие рынки РФ Facebook и Instagram Марка Цукерберга, пока не понимают ни суд, ни прокуратура

Фото: Marcio Jose Sanchez, File / AP

Тверской суд Москвы 21 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) экстремистской организацией. Он поручил немедленно прекратить в РФ работу уже заблокированных Роскомнадзором Facebook и Instagram, но не WhatsApp. Такое исключение было прописано в иске: по версии прокуратуры, в сервисе нет возможности «публичного распространения информации».

Поводом для иска стало изменение политики Facebook и Instagram, о котором стало известно 10 марта после материала Reuters. В самой Meta уточнили, что разрешили пользователям на территории Украины оставлять высказывания о насилии в отношении россиян, но только в контексте проводимой военной операции. Мотивировочная часть решения еще не оглашена.

Более того, не до конца ясны и последствия решения суда.

Например, прокурор Тимур Абрегов во время заседания заверил, что использование Facebook и Instagram «не в целях экстремизма» не должно считаться поддержкой экстремистской организации.

Судья неоднократно пыталась уточнить, как это соотносится с требованием запретить работу соцсетей в РФ. В итоге прокурор, по правую руку от которого сидела представительница Роскомнадзора Оксана Тушкова, сказал, что «есть технические способы», позволяющие обходить блокировку ресурсов.

Использование VPN и других средств обхода блокировок пока легально, отметил адвокат «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его мнению, обычный просмотр ленты Facebook и Instagram не влечет серьезных рисков, а вот публикация материалов «не на отвлеченные темы» может создать риски внимания со стороны правоохранительных органов. Непонятно также, безопасно ли использовать приложения Meta, включая Facebook Messenger, добавляет юрист «Косенков и Суворов» Евгения Савельева: «Несмотря на заявления политиков и прокуроров, юридического инструмента для гарантии исполнения данных обещаний нет».

Несмотря на слова господина Абрегова, неизвестно, как будет исполняться решение, подчеркивает партнер ProLegals Светлана Громадская: «Двоякая и неясная позиция Генпрокуратуры оставляет большое поле для правоохранительных органов».

После вступления решения суда репосты, размещение картинок, комментарии, лайки — все эти действия, если в них содержатся призывы к экстремистской деятельности, могут быть квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, считает юрист. «Причем ответственность наступает вне зависимости от даты публикации поста»,— добавляет Евгения Савельева.

Очевидно, что под угрозой пользователи, которые применяют Facebook и Instagram для продвижения бизнеса, считают юристы. Оплата рекламных инструментов Facebook или торговля акциями Meta может быть классифицирована как финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), отмечает Евгения Савельева: «Неясно, будет ли приравниваться к этому оплата напрямую блогерам за посты в Instagram».

Компаниям также придется убрать со своих сайтов все обозначения приложений Meta либо добавить указания, что организация запрещена — иначе это будет квалифицироваться как злоупотребление свободой массовой информации (ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ), считает Евгения Савельева.

Формально под запрет подпадает символика экстремистских организаций в любом виде, включая логотипы Facebook и Instagram на сайтах, визитках и в письмах, добавляет Светлана Громадская.

Еще один ключевой вопрос — как затронет решение суда торговлю и владение акциями Meta. Госпожа Савельева полагает, что и это может быть приравнено к финансированию экстремистской деятельности. По мнению госпожи Громадской, «российские инвесторы вряд ли смогут распорядиться акциями Meta после вступления решения суда в силу».

В компании «Фридом Финанс» считают, что пока ценные бумаги Meta Platforms, Inc. допущены к торгам, их можно покупать и продавать: «В любом случае приобретение и владение ценными бумагами этого юридического лица не является участием в его деятельности, его финансированием. Будет ли заблокирована торговля акциями или инвесторы смогут их держать — решит регулятор». Управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров согласен, что, поскольку бумаги покупались у банков, брокеров или физических лиц, факта финансирования самой компании не было. По словам источника “Ъ” в крупном брокере, профучастники рынка уже обсуждают этот вопрос с ЦБ, Московской биржей и СПБ биржей. Во всех трех организациях не комментируют ситуацию.

Решение об объявлении Meta экстремистской также идет вразрез с законом о «приземлении», по которому компания вместе с другими владельцами технологических платформ должна открыть представительство в России, отмечает управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт: «Формально нарушение этих требований может повлечь штрафы, которые компания наверняка будет игнорировать».

Юрий Литвиненко, Екатерина Волкова, Валерия Лебедева, Ксения Куликова