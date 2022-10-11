Экстремистов внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес уже признанную в РФ экстремистской организацией Meta (владеет заблокированными в России Facebook и Instagram) в перечень экстремистов и террористов. Это означает запрет на любые финансовые переводы в адрес заблокированных платформ. Дополнительных обязательств на обычных пользователей Instagram или Facebook новый статус не налагает, они могут продолжать пользоваться платформами для личных целей, говорят юристы. Но, считают эксперты, еще больше рисков возникает для блогеров, особенно в Instagram, интерес рекламодателей к которому оживился летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес американскую Meta Platforms Inc., которой принадлежат соцсети Instagram, Facebook и мессенджер WhatsApp, в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Включение Meta в список основывается на весеннем решении суда, которым компанию признали экстремистской, уточняет партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев.

Иск Генпрокуратуры удовлетворил Тверской суд Москвы 21 марта. Он поручил немедленно прекратить в РФ работу уже заблокированных Роскомнадзором Facebook и Instagram, но не WhatsApp. Исключение прописано в иске: по версии прокуратуры, в сервисе нет возможности «публичного распространения информации». Поводом для иска стало изменение политики Facebook и Instagram, о котором стало известно 10 марта. В самой Meta признали, что разрешили пользователям на территории Украины оставлять высказывания о насилии в отношении россиян, но только в контексте военной операции.

После включения Meta в перечень структур, причастных к терроризму и экстремизму, у финансовых организаций в РФ возникает обязанность заморозить ее денежные средства и иное имущество, сообщив Росфинмониторингу, говорит Мерген Дораев. Кроме того, появляется право отказать такому лицу в заключении договора банковского счета. «Если какой-то банк проведет операцию без заморозки, это грозит административной ответственностью, а в перспективе и отзывом лицензии»,— уточняет юрист.

Полугодовая отсрочка может быть связана с обжалованием исходного иска и бюрократическими проволочками, отмечает управляющий партнер Pen & Paper Алексей Добрынин.

Руководитель практики по сопровождению IP и IT сделок Semenov & Pevzner Ирина Остапчук рассказала, что на сайте суда 1 сентября появилось определение кассационной инстанции по делу Meta, но самого текста документа нет: «Возможно, Росфинмониторинг дожидался, когда дело пройдет все инстанции, прежде чем включать компанию в список».

На рядовых пользователей Instagram или Facebook включение Meta в список каких-либо новых обязательств не налагает, подчеркивает Алексей Добрынин: «Использование этих продуктов возможно для личных целей, не связанных с экстремистской либо террористической деятельностью».

Для обычных пользователей социальных сетей включение Meta в этот список экстремистов пока ничего не меняет, подтверждает Ирина Остапчук. Представители Генпрокуратуры также говорили, что использование Facebook и Instagram «не в целях экстремизма» не должно рассматриваться как незаконное действие.

Логотипы Meta, Instagram и Facebook по-прежнему нельзя использовать, добавляет Алексей Добрынин: «Если у владельца сайта в контактах будут ссылки на Facebook или Instagram с логотипами этих соцсетей или логотипом Meta, его могут привлечь за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ — штраф или арест до 15 суток)». Ирина Остапчук добавляет, что риск несут также платежи в адрес Meta и ее дочерних компаний, названных в решении суда, например, покупка рекламы: «Такие действия могут быть признаны финансированием экстремистской деятельности».

Между тем использование соцсетей для продвижения, резко упавшее весной, начало восстанавливаться летом. В середине июня в маркетинговых агентствах сообщали “Ъ”, что количество заявок на рекламу у блогеров через Instagram растет. Тогда юристы рассказали, что фактически агентства не нарушают закон, так как заказывают рекламу напрямую у блогеров, а не через кабинет запрещенной в РФ соцсети (см. “Ъ” от 14 июня).

В сентябре Роскомнадзор запретил операторам передавать персональные данные граждан иностранным организациям, деятельность которых запрещена в России (см. “Ъ” от 15 сентября). Тогда в Минцифры говорили, что запрет никак не угрожает частным пользователям, но юристы уверены, что риски могут быть у блогеров, рекламных агентств и других организаций, использующих площадки от Meta.

В Instagram вернулись некоторые крупные бренды — они перестали скрывать свою деятельность и делают нативную рекламу, говорит основатель агентства Digital Church Марк Хлуднев: «Аккаунты ведутся в прежнем режиме. Возможно, после дополнительных ограничений они опять уйдут в затишье. Хотя, очевидно, новый статус их не пугает, ведь речь про спонсирование экстремистской организации не ведется».

За рекламу на такой платформе как, например, Instagram компании платят деньги напрямую блогеру, он использует свой аккаунт, но не делится с корпорацией деньгами, объясняет господин Хлуднев. Собеседник “Ъ” на рекламном рынке в то же время считает, что компании могут полностью отказаться от размещений при появлении реальных случаев привлечения к ответственности за работу с лидерами мнений.

Тимофей Корнев, Валерия Лебедева