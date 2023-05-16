Зерно вывозится по плану

Несмотря на невыполнение части условий зерновой сделки, РФ не сбавляет темпы экспорта рекордного урожая зерна, следует из нового отчета Минсельхоза США (USDA). Как ранее писал “Ъ”, это — одно из ключевых обстоятельств обсуждения продления Черноморской зерновой инициативы (см. “Ъ” от 11 мая).

По данным об отгрузках в портах и открытой статистике стран—импортеров российской агропродукции аналитики фиксируют, что наиболее значительные объемы зерновых в этом году РФ вывозит в Египет, Турцию, Саудовскую Аравию, Иран, Казахстан и Нигерию. Причем в некоторые из них экспорт вырос значительно — так, объем ввезенной в Казахстан пшеницы за период с июля 2022 года по февраль 2023-го почти сравнялся с показателем за весь 2021/22 сельхозгод. Как отмечают в Минсельхозе США, улучшить позицию на мировом рынке России за последний год удалось во многом за счет относительно низких внутренних цен (из-за затоваривания внутреннего рынка) в условиях общего подорожания продовольствия в мире после начала военной операции РФ на Украине.

По прогнозам USDA, благодаря конкурентоспособным ценам и сохраняющемуся спросу импортеров РФ в этом сезоне может вывезти рекордные объемы некоторых видов зерновых. Например, экспорт пшеницы оценивается в 45 млн тонн, что на 36% больше показателя прошлого сельхозгода. Притом что USDA не учитывает в своих оценках Крым и другие присоединенные территории, ожидания американского Минсельхоза выше российских. Так, «Совэкон» прогнозирует, что Россия вывезет 44,5 млн тонн пшеницы (см. “Ъ” от 18 апреля).

Также прогнозы предполагают рост экспорта масличных культур, в том числе подсолнечника. Еще в прошлом сезоне Россия опередила своего ближайшего конкурента по этому показателю — Украину, которая из-за военной операции сократила производство и экспорт, а в 2022/23 году разрыв только вырастет.

В USDA напоминают, что российский экспорт серьезно ограничивает внутреннее госрегулирование — экспортные квоты и пошлины, без них прогноз был бы еще выше. Отметим, что именно наличием этих лимитирующих механизмов объяснялись осторожные оценки экспортных возможностей РФ, которые на протяжении текущего сельхозгода давали как участники рынка, так и власти (см. “Ъ” от 17 февраля).

Кристина Боровикова