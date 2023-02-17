Экспорт надежды нашей

Вчера на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин утвердил повышение максимальных размеров грантов для АПК, потребовав не сокращать число их получателей,— для этого объем программы поддержки фермерства и кооперации увеличен на 2023 год с 12 млрд до 14 млрд руб. Учитывая затоваренность рынка зерном, наращивание господдержки, вероятно, свидетельствует не только о желании Белого дома поддержать ликвидность в агросекторе в начале посевной, но и об уверенности в том, что продукцию удастся экспортировать. Оптимистичные оценки экспорта подтверждаются свежим отраслевым докладом Росконгресса — по ним российское зерно уже адаптируется к изменениям на мировом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый дом расширяет поддержку АПК, демонстрируя уверенность, что на его продукцию найдутся покупатели

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Белый дом расширяет поддержку АПК, демонстрируя уверенность, что на его продукцию найдутся покупатели

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство продолжает расширение господдержки АПК: размеры гранта «Агростартап» увеличены до 8 млн руб. для животноводов, работающих в сельхозкооперативах, до 7 млн руб.— для занятых в молочном и мясном скотоводстве, до 6 млн руб.— для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры, и до 5 млн руб.— для аграриев, ведущих «другую работу». Анонсируя новые меры поддержки, Михаил Мишустин подчеркнул, что увеличение размеров грантов не должно привести к сокращению числа их получателей. Так, правительство, вероятно, пытается стабилизировать рынок в условиях, когда рекордный урожай 2022 года при не очень активном экспорте давит на внутренние цены, осложняя ситуацию с закупками семян, удобрений и топлива (подробнее см. “Ъ” от 7 февраля).

Впрочем, рост господдержки, видимо, отражает и уверенность Белого дома в том, что значительные объемы зерна из страны вывезти удастся. Официальный прогноз Минсельхоза по экспорту зерна — 60 млн тонн к концу сельхозгода (30 июня 2023-го). Осторожность в оценках (при урожае примерно в 160 млн тонн и внутреннем потреблении не выше 80 млн тонн) связана с затруднениями экспорта из-за опасения вторичных санкций и собственного лимитирующего механизма — экспортной квоты. При этом именно наращиванием экспорта власти рассчитывают сдерживать проблемы, вызванные избытком продукции на внутреннем рынке в условиях отказа Минсельхоза от закупок зерна с рынка в интервенционный фонд. Пока российским агроэкспортерам удалось вернуться к нормальным показателям внешних отгрузок зерновых: за июль—ноябрь 2022 года из РФ вывезли 23,75 млн тонн пшеницы (против 21,9 млн тонн за тот же период в 2021 году).

Отчасти надежды на рекордные продажи на мировом рынке опираются на процесс перестройки внешних рынков для российских зерновых с учетом изменения ситуации в мире, зафиксированную отраслевым докладом фонда Росконгресс. Согласно публикации, хотя традиционные главные покупатели российского зерна — Египет, Турция и Иран — находятся вне юрисдикции США и ЕС (то есть не опасаются вторичных санкций), их доли в российском экспорте несколько изменятся: при росте поставок в Египет (с 2,7 млн тонн в 2021–2022 сельхозгоду до 3,1 млн тонн в 2022–2023-м), экспорт в Иран значительно сократится (почти на 2 млн тонн). Ожидается, что в пятерку лидеров по закупкам российской пшеницы войдут Саудовская Аравия и Алжир, «механизмов прямого воздействия на которые у Запада нет»: импорт пшеницы из РФ в них может увеличиться в два и восемь раз соответственно. Кратно должны вырасти поставки во входящие в топ-10 покупателей российского зерна Бангладеш, Судан, Израиль, совокупное увеличение отгрузок в остальные страны мира также вырастет более чем на 1 млн тонн.

Как напоминают в Росконгрессе, весь 2022 год российская пшеница на экспорт стоила более $300 за тонну (примерно на $30 дороже, чем в 2021-м). В 2023-м из-за «хорошего мирового урожая ключевых зерновых», который ожидают Всемирный банк и ФАО, цены на пшеницу могут упасть на 10% — компенсировать их падение при снижении экспортных пошлин, полагают в Росконгрессе, также можно будет наращиванием объемов вывоза.

Кристина Боровикова