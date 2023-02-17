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Коммерсантъ FM
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Экспорт надежды нашей

Белый дом наращивает поддержку аграриев в начале посевной

Вчера на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин утвердил повышение максимальных размеров грантов для АПК, потребовав не сокращать число их получателей,— для этого объем программы поддержки фермерства и кооперации увеличен на 2023 год с 12 млрд до 14 млрд руб. Учитывая затоваренность рынка зерном, наращивание господдержки, вероятно, свидетельствует не только о желании Белого дома поддержать ликвидность в агросекторе в начале посевной, но и об уверенности в том, что продукцию удастся экспортировать. Оптимистичные оценки экспорта подтверждаются свежим отраслевым докладом Росконгресса — по ним российское зерно уже адаптируется к изменениям на мировом рынке.

Белый дом расширяет поддержку АПК, демонстрируя уверенность, что на его продукцию найдутся покупатели

Белый дом расширяет поддержку АПК, демонстрируя уверенность, что на его продукцию найдутся покупатели

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Белый дом расширяет поддержку АПК, демонстрируя уверенность, что на его продукцию найдутся покупатели

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство продолжает расширение господдержки АПК: размеры гранта «Агростартап» увеличены до 8 млн руб. для животноводов, работающих в сельхозкооперативах, до 7 млн руб.— для занятых в молочном и мясном скотоводстве, до 6 млн руб.— для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры, и до 5 млн руб.— для аграриев, ведущих «другую работу». Анонсируя новые меры поддержки, Михаил Мишустин подчеркнул, что увеличение размеров грантов не должно привести к сокращению числа их получателей. Так, правительство, вероятно, пытается стабилизировать рынок в условиях, когда рекордный урожай 2022 года при не очень активном экспорте давит на внутренние цены, осложняя ситуацию с закупками семян, удобрений и топлива (подробнее см. “Ъ” от 7 февраля).

Впрочем, рост господдержки, видимо, отражает и уверенность Белого дома в том, что значительные объемы зерна из страны вывезти удастся. Официальный прогноз Минсельхоза по экспорту зерна — 60 млн тонн к концу сельхозгода (30 июня 2023-го). Осторожность в оценках (при урожае примерно в 160 млн тонн и внутреннем потреблении не выше 80 млн тонн) связана с затруднениями экспорта из-за опасения вторичных санкций и собственного лимитирующего механизма — экспортной квоты. При этом именно наращиванием экспорта власти рассчитывают сдерживать проблемы, вызванные избытком продукции на внутреннем рынке в условиях отказа Минсельхоза от закупок зерна с рынка в интервенционный фонд. Пока российским агроэкспортерам удалось вернуться к нормальным показателям внешних отгрузок зерновых: за июль—ноябрь 2022 года из РФ вывезли 23,75 млн тонн пшеницы (против 21,9 млн тонн за тот же период в 2021 году).

Отчасти надежды на рекордные продажи на мировом рынке опираются на процесс перестройки внешних рынков для российских зерновых с учетом изменения ситуации в мире, зафиксированную отраслевым докладом фонда Росконгресс. Согласно публикации, хотя традиционные главные покупатели российского зерна — Египет, Турция и Иран — находятся вне юрисдикции США и ЕС (то есть не опасаются вторичных санкций), их доли в российском экспорте несколько изменятся: при росте поставок в Египет (с 2,7 млн тонн в 2021–2022 сельхозгоду до 3,1 млн тонн в 2022–2023-м), экспорт в Иран значительно сократится (почти на 2 млн тонн). Ожидается, что в пятерку лидеров по закупкам российской пшеницы войдут Саудовская Аравия и Алжир, «механизмов прямого воздействия на которые у Запада нет»: импорт пшеницы из РФ в них может увеличиться в два и восемь раз соответственно. Кратно должны вырасти поставки во входящие в топ-10 покупателей российского зерна Бангладеш, Судан, Израиль, совокупное увеличение отгрузок в остальные страны мира также вырастет более чем на 1 млн тонн.

Как напоминают в Росконгрессе, весь 2022 год российская пшеница на экспорт стоила более $300 за тонну (примерно на $30 дороже, чем в 2021-м). В 2023-м из-за «хорошего мирового урожая ключевых зерновых», который ожидают Всемирный банк и ФАО, цены на пшеницу могут упасть на 10% — компенсировать их падение при снижении экспортных пошлин, полагают в Росконгрессе, также можно будет наращиванием объемов вывоза.

Кристина Боровикова

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