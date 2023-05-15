Пашинян обозначил красные линии в вопросе транзита санкционных товаров в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в вопросе товаров, находящихся под санкциями, его страна старается быть максимально прозрачной. Отметив, что многие товары, которые раньше поставлялись напрямую в Россию, теперь идут в том числе через Армению, господин Пашинян подчеркнул, что санкции — это красные линии, которые Ереван не пересечет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Например, напитки, на которые не распространяются санкции, не проблема»,— заявил премьер в интервью чешскому изданию Respekt (цитата по «Арменпресс»).

«Но в отношении товаров, которые находятся под санкциями, мы стараемся быть максимально прозрачными, сотрудничаем с ЕС, США, даже с самой Россией. …Мы с радостью идем навстречу российскому спросу везде, где есть свободное место. Санкции — это наши красные линии. И мы это четко говорим русским: мы не хотим вас обидеть, но сами не можем себе позволить попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета»,— сказал Никол Пашинян.

Летом 2022 года в США заявили, что как минимум 18 стран помогают России обходить санкции. Среди них Вашингтон назвал Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. В этом году США пригрозили вторичными санкциями за организацию реэкспорта запрещенной продукции в РФ. В апреле в Армении заявили, что в торговле с РФ страна руководствуется только правилами Евразийского экономического союза.

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Мария Федотова