Транзит закладывают в 11 пакет

Евросоюз намерен запретить транзит некоторых товаров через Россию. Речь идет о перевозке грузов в третьи страны. Мера затронет множество технологий и видов продукции, включая несколько типов транспортных средств, выяснил Bloomberg. Ее планируют включить в новый 11 пакет санкций, который еще разрабатывается Еврокомиссией.

Кроме того, ограничения могут распространить на танкеры и другие суда, которые отключают навигационные системы. Подробнее — в справке “Ъ FM”:

Во-первых, запрет коснется технологий и товаров, которые относятся к оборонной, авиационной или космической промышленности. На этом в том числе настаивают Польша, Эстония и Латвия. Второй пункт — грузы, помогающие увеличить производственные мощности России. Кроме того, ввести санкции могут и против танкеров без встроенных навигационных систем, ведь их передвижение нельзя отследить. В новый пакет также добавят еще около 30 физических лиц. Кто именно войдет в этот список, не уточняется. В то же время собеседники Bloomberg уверены, что «Росатома» санкции не коснутся — слишком много членов ЕС выступили против этого. Агентство уточняет: Россия смогла обойти более ранние запреты Евросоюза на поставки технологий с помощью третьих стран. И новый пакет призван прежде всего устранить лазейки.

Профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский уверен, что вред от подобных ограничений будет, но не очень существенный, ведь санкции как инструмент давления почти исчерпали себя:

«Ответственные лица Еврокомиссии признавали, что возможности санкций уже практически исчерпаны, и составить очередной пакет довольно сложно. Поэтому было решено, что главным его содержимым будут как раз меры, направленные на ликвидацию возможностей обхода существующих ограничений. Было еще намерение применить санкции в отношении "Росатома", но ряд европейский стран, таких как Венгрия, Словакия и другие, выступили против, потому что у них функционируют атомные электростанции, которые потребляют российское топливо, они построены на наших технологиях.

Как 11 пакет скажется на экономике России? Пока мы не знаем список высокотехнологичных товаров, но, конечно, их дефицит повлияет на определенные отрасли российской экономики, и это будет чувствительно.

Что касается транзита, за него любая страна получает деньги. При этом ограничение свободы транзитных перевозок — нарушение международных правил. Поэтому негативное воздействие на российскую экономику будет, но не больше, чем уже причиненное на основе предыдущих пакетов».

На днях Bloomberg также сообщал о возможном полном запрете на экспорт товаров из стран ЕС в Россию. Речь идет об обороте в более чем $60 млрд в год, уточняло агентство. Хотя текущие санкции против российской экономики уже охватывают множество отраслей, новые ограничения все еще могут быть болезненными, объяснил экономист Сергей Алексашенко:

«Для экономики Евросоюза вообще никаких последствий не будет, потому что он уже вдвое сократил объем торговли с Россией. РФ занимает в торговом обороте Евросоюза очень маленькую долю. А с российской экономикой дьявол в деталях, и все зависит от формулировок. Сегодня в нашей стране повсеместно распространено 4G, все эти самодвижущиеся автомобили, беспилотники, они на четвертом поколении связи работать не могут, им нужно пятое, вот пятого поколения связи в России и не будет. Представим себе, что через 10 лет в мире появится шестое, а у России останется четвертое, какие-то сектора экономики просто не смогут возникнуть, а качество жизни будет отставать от развитых стран».

Чтобы 11 пакет санкций приняли, необходимо одобрение всех членов ЕС. И нередко обсуждение затягивается на месяцы, пишет Bloomberg. Например, 10 пакет страны не смогли согласовать к годовщине военных действий, как изначально планировали.

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Сабина Адлейба