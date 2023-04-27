Власти Армении заявили, что в торговле с РФ страна руководствуется только правилами ЕАЭС

Комитет государственных доходов Армении, исполняющий в стране роль таможенной и налоговой службы, заявил, что республика в торговле с Россией руководствуется только правилами Евразийского экономического союза. Так ведомство прокомментировало по просьбе РБК сообщения армянских СМИ о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правительству закрыть параллельный экспорт в РФ после «настойчивого предупреждения» от западных партнеров.

«Таможенным органом Республики Армения при ввозе на территорию Республики Армения и вывозе из территории Республики Армения товаров и транспортных средств строго соблюдаются правовые регулирования, установленные правом Евразийского экономического союза, и иных ограничений или запретов не существует»,— говорится в заявлении Комитета.

14 апреля армянское издание «Грапарак» со ссылкой на анонимные источники сообщило, что во время визита премьер-министра Армении в Германию в начале марта ему настойчиво рекомендовали закрыть параллельный импорт в Россию. Как утверждают собеседники издания, по возвращению из Берлина господин Пашинян поручил главе Центробанка, членам правительства и руководителю Комитета государственных доходов осуществить закрытие каналов обхода санкций против России на территории Армении.

На итоговой пресс-конференции по итогам визита в Германию премьер Армении подтвердил, что разговор с немецкой стороной заходил и о параллельном импорте. Господин Пашинян заявил, что это «не более чем разговоры» и «действительность ровно обратная».

В феврале Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал доклад, согласно которому после введения первых санкций в марте 2022 года экспорт из ЕС и Великобритании в Россию сократился более чем вдвое, а экспорт из Европы в Армению, Казахстан и Киргизию подозрительно подскочил на 15–90% — в зависимости от категорий товаров.

С 23 по 28 апреля помощник главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг проводит поездку по Центральной Азии. Она уже посетила Астану и Алматы, а сегодня, 27 апреля, госпожа Розенберг посетит Бишкек. В Вашингтоне не скрывают, что с помощью поездки замглавы Минфина собираются усилить давление на соседей Москвы, которых подозревают в содействии параллельному импорту. Еще летом прошлого года Минфин США заявил, что как минимум 18 стран помогают России обходить санкции. В их число среди прочих вошли Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Подробнее — в материале «Все ездят и ездят, а импорт идет».

Эрдни Кагалтынов